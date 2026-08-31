Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Индией

Tекст: Ольга Иванова

Путин на встрече с Моди отметил укрепление двусторонних связей, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что экономические показатели уверенно растут.

«Торговая и экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции. В прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего, 2026 года торговый оборот прибавил уже 2,6%», – сказал российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Неделей ранее Владимир Путин обсудил рост товарооборота с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

В конце прошлого года российский президент оценил объем взаимной торговли за 2024 год в 64 млрд долларов.