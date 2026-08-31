Власти Ахтубинска объявили о повторной эвакуации из-за горящего вагона с газом

Сиваков: Жителей Ахтубинска повторно эвакуируют из-за горящего вагона с газом

Tекст: Валерия Городецкая

Около 300 человек вновь покинут свои дома из-за непрекращающегося пожара на железнодорожной станции, написал Сиваков в своем канале в Max.

«Сегодня состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей всех структур города, задействованных в ликвидации пожара вблизи железнодорожной станции Владимировка. На текущий момент локализовать и ликвидировать возгорание не удается», – сообщил глава муниципалитета.

Эвакуации подлежат около 300 человек, которые ранее самостоятельно вернулись в свои дома из пунктов временного размещения. Сиваков пояснил, что по закону находиться в ПВР можно не более трех дней, поэтому людей разместят в гостинице.

Время начала эвакуации доведут до жителей дополнительно. Глава муниципалитета заверил, что движение поездов осуществляется по графику, а ситуация находится под его личным контролем.

Напомним, власти Ахтубинска организовали первичную эвакуацию населения из-за пожара на железнодорожной станции.

Спасатели приступили к ликвидации крупного возгорания вагона со сжиженным газом по повышенному номеру вызова.

Ранее пожарные потушили горящую цистерну со сжиженным газом в дагестанском поселке Новый Хушет.