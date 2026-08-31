Путин поблагодарил Моди за укрепление двустороннего стратегического партнерства

Tекст: Ольга Иванова

Лидеры государств провели переговоры в Бишкеке в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС. Во время беседы глава российского государства подчеркнул важность дружеских связей с зарубежным коллегой. «Очень рад нашей новой встрече на этот раз», – поприветствовал собеседника президент России.

Российский лидер добавил, что открывающийся саммит ШОС направлен на развитие контактов между странами глобального Юга и Востока. По его словам, организация способствует социально-экономическому росту всего макрорегиона и формированию справедливого многополярного мира.

Кроме того, президент выразил благодарность главе индийского правительства за теплые личные отношения. Он отметил, что взаимодействие стран неизменно строится на принципах особо привилегированного стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить страну в 2026 году.

Российский лидер назвал прошедшие двусторонние переговоры весьма полезными и конструктивными.

Глава индийского правительства сообщил о переходе взаимодействия двух государств на принципиально новый уровень.