Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений

Tекст: Денис Тельманов

Партнерство Москвы и Пекина ожидает стабильное развитие, заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров на полях саммита ШОС в Киргизии, передает «РИА «Новости».

«Рад нашей встрече. Под нашим совместным стратегическим руководством и при общих усилиях, фундаменте, двусторонние отношения будут только укрепляться. Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему», – подчеркнул китайский лидер в ходе общения с президентом России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

В мае лидеры двух государств подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

Тогда же китайский руководитель заявил о выходе взаимодействия Москвы и Пекина на новую высоту.