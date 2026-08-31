ЦБ объяснил ускоренный рост наличных денег в России

Банк России назвал рост наличных в 2026 году компенсацией прошлых лет

Tекст: Денис Тельманов

Увеличение доли наличных денег в России в 2026 году стало своего рода компенсацией за предыдущие два года, когда этот показатель рос крайне медленно, передает РИА «Новости». Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин пояснил, что динамика наличных денег тогда существенно отставала от роста общей денежной массы.

«Рост наличных в обращении – это в принципе естественный процесс. И в этом году он происходит несколько более высоким темпом, чем это происходило в предыдущие два года. Отчасти потому, что в предыдущие два года наличные росли очень медленно. Они росли гораздо медленнее, чем общая денежная масса», – заявил Заботкин на пресс-конференции.

Медленные темпы прошлых лет были обусловлены высоким уровнем депозитных ставок. По мере их снижения динамика наличных возвращается к историческим тенденциям. Ожидается, что в 2027 году эффект догоняющего роста полностью исчерпает себя, добавил представитель регулятора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года объем наличных денег в России вырос на 1,4 трлн рублей.

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