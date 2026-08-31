Путин заявил о превращении ШОС в полноценную международную организацию

Путин: ШОС стала полноценной международной организацией

Tекст: Ольга Иванова

Шанхайская организация сотрудничества стала полноценной международной структурой, заявил Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что объединение создавалось по совместной инициативе Москвы и Пекина.

«Мне очень приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, носит уже явно международный характер в самом широком смысле этого слова. Шанхайская организация сотрудничества превратилась в полноценную международную организацию», – подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил важную стабилизирующую роль ШОС в условиях стремительных мировых изменений и растущей неопределенности. По словам китайского лидера, несмотря на непредсказуемость глобальных процессов, стремление стран к миру и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным. Он добавил, что объединение выполняет ключевую миссию по поддержанию стабильности и содействию развитию в регионе.

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