Песков назвал переговоры Путин и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными

Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере

Tекст: Ольга Иванова

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.

«Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.

Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.

При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.

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