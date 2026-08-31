Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Tекст: Валерия Городецкая

Участники встречи проанализировали объемы производства горючего, текущие запасы и меры поддержки внутреннего рынка, сообщается в канале кабмина в Max. Особое внимание уделили снабжению топливом Якутии, а также Архангельской, Новосибирской и Свердловской областей.

Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит равномерно распределять горючее с учетом потребностей каждого субъекта. Сейчас топливо для сезонных полевых работ поставляется в полном объеме. Отгрузки в рамках северного завоза также идут строго по графику.

Федеральная антимонопольная служба продолжает непрерывный мониторинг деятельности участников топливного рынка. Ведомству вместе с Минэнерго поручено усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

«Призываю действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива, а также для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке», – подчеркнул Новак, обращаясь к участникам совещания.

Напомним, Новак поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях.

Ранее он сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного горючего в России.

До этого политик потребовал усилить надзор за обеспечением бензином и дизелем регионов страны.