Путин сообщил о резком росте турпотока между Россией и Китаем

Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% за полгода

Tекст: Денис Тельманов

Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС сообщил о значительном росте туристического обмена между странами, передает РИА «Новости».

«Турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43%», – отметил российский лидер. По его словам, столь заметный рост стал возможен благодаря успешной практике применения безвизового режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об увеличении количества китайских гостей в России.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль обоюдного безвизового режима.

Минтранс сообщил о росте пассажирских авиаперевозок между странами почти наполовину.