Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве

Tекст: Денис Тельманов

После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

«На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.