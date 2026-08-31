Tекст: Ольга Иванова

Американская компания Google подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России, передает РИА «Новости». Документы поступили в ведомство в августе, заявителем указана компания «Гугл ЭлЭлСи».

Среди регистрируемых брендов – логотипы популярных сервисов, таких как Gmail, Google Meet, Google Keep, Google Drive, Google Forms, Google Chat, Google Cloud и Magic Pointer. Если регистрация пройдет успешно, компания сможет официально предлагать российским пользователям услуги почты, видеоконференций, облачного хранения данных и работы с документами.

Google LLC официально не ведет деятельность в России с 2022 года. Годом позже российское подразделение ООО «Гугл» было признано банкротом, сейчас идет конкурсное производство. Кроме того, суды назначили компании множество штрафов за неудаление запрещенной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американская корпорация направила в Роспатент заявки на регистрацию 24 товарных знаков.

В начале августа конкурсный управляющий обанкротившегося отечественного филиала инициировал за рубежом судебные разбирательства для взыскания 10 млрд рублей с материнской структуры.

Позже Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.