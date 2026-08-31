Сбившему пять человек в Кызыле водителю маршрутки предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение по двум статьям водителю маршрутного такси, который сбил пятерых пешеходов в Кызыле, передает РИА «Новости». Правоохранительные органы намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.
«Водителю маршрутного автобуса предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 264 и пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ», – сообщили в ведомстве.
Речь идет о нарушении правил дорожного движения без прав и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.
В настоящее время фигурант дела задержан. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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