Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Tекст: Ольга Иванова

Новак в рамках заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях, передает ТАСС.

«Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте», – говорится в сообщении правительства.

Власти уделили особое внимание выполнению соглашений между крупными сетями АЗС и региональными операторами. Мониторинг этих договоренностей будет продолжен совместно с регионами, и при необходимости профильные ведомства примут дополнительные меры для поддержания стабильности цен и поставок.

Кроме того, вице-премьер призвал заранее выявлять риски и оперативно реагировать на них, чтобы не допустить дефицита бензина и дизеля на внутреннем рынке. Минэнерго вместе с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей каждого региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.

Правительство России анонсировало разработку механизмов взаимодействия властей с частными заправками для стабилизации стоимости горючего.

В июле Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против шести независимых топливных операторов из-за синхронного завышения цен.