МИД сообщил о завершении дипмиссии посла Эфиопии

МИД: Посол Эфиопии в Москве Джирру завершил дипломатическую миссию

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи, которая прошла 31 августа, Борисенко поблагодарил африканского дипломата за проделанную работу, сообщается на сайте МИД.

«31 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Борисенко принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопия в России Генета Тешоме Джирру в связи с завершением его миссии, поблагодарив за проделанную работу», – говорится в публикации.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей в торгово-экономической и культурной сферах. Москва и Аддис-Абеба подтвердили обоюдную готовность развивать политический диалог, а также тесно координировать позиции по ключевым международным вопросам.

В июле посол заявил об ожидании постройки атомной электростанции с российским участием за десять лет.

В феврале дипломат анонсировал увеличение объемов поставок эфиопского кофе на отечественный рынок.

В прошлом году Генет Тешоме Джирру предложил российским компаниям изучить обширные инвестиционные возможности африканской страны.