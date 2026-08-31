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    Африка учится усмирять мятежи без помощи российских военных
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Власти разрешили операторам использовать частоты LTE для сетей 5G
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    31 августа 2026, 15:55 • Новости дня

    Пользователи пожаловались на перебои в работе сервиса СДЭК

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне столкнулись с недоступностью сайта, мобильного приложения и личного кабинета сервиса СДЭК.

    По информации Detector404, за сутки число жалоб достигло 2,8 тыс., в основном из Москвы, Петербурга и Самарской области. Портал «Сбой.РФ» зафиксировал 454 сообщения, преимущественно из Новосибирской области и Краснодарского края, передает РИА «Новости». При этом Downdetector зарегистрировал 980 обращений только за последний час.

    Причиной неполадок в работе цифровых ресурсов логистического оператора стало плановое обновление систем, передает ТАСС. В компании заверили, что штатное функционирование сервисов полностью восстановится в ближайшие часы.

    «Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем. Специалисты уже завершают работы, по нашей оценке, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов», – заявили в пресс-службе.

    Представители СДЭК подчеркнули, что клиентские данные и отправления находятся в безопасности, а доставка работает как обычно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа россияне массово столкнулись со сбоями в работе популярных маркетплейсов и цифровых платформ.

    В прошлом году компания СДЭК восстановила работу пунктов выдачи после временной остановки программы для обработки заказов.

    Представители логистического оператора объяснили масштабные неполадки весной 2024 года внешним воздействием.

    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Калуги приостановлены все операции по приему и отправке пассажирских и грузовых рейсов, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Калуги приостановлена из-за ограничений на полеты, передает РИА «Новости». Введенные меры касаются как отправки, так и приема всех воздушных судов.

    «Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – официально заявили в ведомстве.

    О причинах введения ограничений и сроках их снятия пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росавиация уже вводила временные ограничения на работу калужского аэропорта.

    Месяцем ранее воздушная гавань Грабцево возобновила штатную работу после снятия аналогичных запретов.

    В целях обеспечения безопасности российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

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    30 августа 2026, 20:49 • Новости дня
    Российский дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на престижном турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, победив в финале финского спортсмена.

    Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев одержал победу на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

    В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел финского спортсмена Марти Пуумалайнена.

    Российская сборная продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место в медальном зачете соревнований. Национальная команда привезла домой две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

    Бронзовые медали турнира завоевали Егор Андони в весовой категории до 90 кг, победивший француза Максима-Гаэля Нгаяп Амбу, и Мария Иванова, которая в схватке за третье место оказалась сильнее соотечественницы Элис Старцевой.

    В ноябре прошлого года Исполком Международной федерации дзюдо принял решение о возвращении российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

    В мае текущего года Элис Старцева одержала победу на турнире Большого шлема в Казахстане. Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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    31 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным

    Патриарх Феофил III предложил посредничество между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании провести переговоры с лидерами России и Украины для содействия мирному урегулированию конфликта.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Для достижения этой цели глава Иерусалимской церкви планирует провести переговоры с лидерами двух стран.

    «В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с… Зеленским в рамках этих усилий… Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога», – сообщил он порталу Breitbart News.

    Глава Иерусалимской церкви охарактеризовал Владимира Путина как верующего члена православной общины. Он подчеркнул, что миссия Иерусалимского патриархата выходит за рамки интересов одной конкретной церкви, охватывая более широкую сферу ответственности.

    В июне президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чтобы не допустить дефицита горючего в регионах, профильные ведомства начнут жестче отслеживать стоимость топлива на частных заправках и превентивно реагировать на рыночные риски, говорится в поручении вице-премьера Александра Новака.

    Новак в рамках заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях, передает ТАСС.

    «Отдельно Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте», – говорится в сообщении правительства.

    Власти уделили особое внимание выполнению соглашений между крупными сетями АЗС и региональными операторами. Мониторинг этих договоренностей будет продолжен совместно с регионами, и при необходимости профильные ведомства примут дополнительные меры для поддержания стабильности цен и поставок.

    Кроме того, вице-премьер призвал заранее выявлять риски и оперативно реагировать на них, чтобы не допустить дефицита бензина и дизеля на внутреннем рынке. Минэнерго вместе с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей каждого региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.

    Правительство России анонсировало разработку механизмов взаимодействия властей с частными заправками для стабилизации стоимости горючего.

    В июле Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против шести независимых топливных операторов из-за синхронного завышения цен.

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    31 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства.

    Участники встречи проанализировали объемы производства горючего, текущие запасы и меры поддержки внутреннего рынка, сообщается в канале кабмина в Max. Особое внимание уделили снабжению топливом Якутии, а также Архангельской, Новосибирской и Свердловской областей.

    Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит равномерно распределять горючее с учетом потребностей каждого субъекта. Сейчас топливо для сезонных полевых работ поставляется в полном объеме. Отгрузки в рамках северного завоза также идут строго по графику.

    Федеральная антимонопольная служба продолжает непрерывный мониторинг деятельности участников топливного рынка. Ведомству вместе с Минэнерго поручено усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

    «Призываю действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива, а также для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке», – подчеркнул Новак, обращаясь к участникам совещания.

    Напомним, Новак поручил профильным ведомствам взять под строгий контроль стоимость топлива на независимых автозаправочных станциях.

    Ранее он сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного горючего в России.

    До этого политик потребовал усилить надзор за обеспечением бензином и дизелем регионов страны.

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    31 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области

    Хоменко: ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Костогрызово Херсонской области под обстрел попал территориальный отдел администрации, при этом за прошедшую неделю от действий противника пострадали более десяти мирных жителей, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

    Вооруженные силы Украины обстреляли здание администрации в Алешкинском округе Херсонской области, передает ТАСС. Этот район располагается на левом берегу Днепра прямо напротив Херсона, который сейчас удерживается украинскими войсками.

    «В Костогрызове боевики <…> атаковали здание территориального отдела администрации», – сообщил Хоменко.

    Чиновник также уточнил данные о потерях среди гражданского населения. За минувшую неделю в результате ударов погиб один мирный житель, еще десять человек получили различные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские войска обстреляли хирургическое отделение центральной районной больницы в Алешках.

    В конце июня мирный житель погиб в результате удара вражеского беспилотника по этому городу. Осенью прошлого года боевики атаковали дронами частное домовладение в селе Костогрызово.

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    31 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    МИД сообщил о завершении дипмиссии посла Эфиопии

    МИД: Посол Эфиопии в Москве Джирру завершил дипломатическую миссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел прощальную встречу с послом Эфиопии Генетом Тешоме Джирру, завершающим свою работу в российской столице, сообщил МИД.

    В ходе встречи, которая прошла 31 августа, Борисенко поблагодарил африканского дипломата за проделанную работу, сообщается на сайте МИД.

    «31 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Борисенко принял посла Федеративной Демократической Республики Эфиопия в России Генета Тешоме Джирру в связи с завершением его миссии, поблагодарив за проделанную работу», – говорится в публикации.

    Во время переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей в торгово-экономической и культурной сферах. Москва и Аддис-Абеба подтвердили обоюдную готовность развивать политический диалог, а также тесно координировать позиции по ключевым международным вопросам.

    В июле посол заявил об ожидании постройки атомной электростанции с российским участием за десять лет.

    В феврале дипломат анонсировал увеличение объемов поставок эфиопского кофе на отечественный рынок.

    В прошлом году Генет Тешоме Джирру предложил российским компаниям изучить обширные инвестиционные возможности африканской страны.

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    31 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Google подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская корпорация Google направила в Роспатент заявки на регистрацию восьми товарных знаков, включая логотипы популярных сервисов вроде Gmail и Google Drive.

    Американская компания Google подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России, передает РИА «Новости». Документы поступили в ведомство в августе, заявителем указана компания «Гугл ЭлЭлСи».

    Среди регистрируемых брендов – логотипы популярных сервисов, таких как Gmail, Google Meet, Google Keep, Google Drive, Google Forms, Google Chat, Google Cloud и Magic Pointer. Если регистрация пройдет успешно, компания сможет официально предлагать российским пользователям услуги почты, видеоконференций, облачного хранения данных и работы с документами.

    Google LLC официально не ведет деятельность в России с 2022 года. Годом позже российское подразделение ООО «Гугл» было признано банкротом, сейчас идет конкурсное производство. Кроме того, суды назначили компании множество штрафов за неудаление запрещенной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американская корпорация направила в Роспатент заявки на регистрацию 24 товарных знаков.

    В начале августа конкурсный управляющий обанкротившегося отечественного филиала инициировал за рубежом судебные разбирательства для взыскания 10 млрд рублей с материнской структуры.

    Позже Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

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