Пользователи пожаловались на перебои в работе сервиса СДЭК

Tекст: Ольга Иванова

По информации Detector404, за сутки число жалоб достигло 2,8 тыс., в основном из Москвы, Петербурга и Самарской области. Портал «Сбой.РФ» зафиксировал 454 сообщения, преимущественно из Новосибирской области и Краснодарского края, передает РИА «Новости». При этом Downdetector зарегистрировал 980 обращений только за последний час.

Причиной неполадок в работе цифровых ресурсов логистического оператора стало плановое обновление систем, передает ТАСС. В компании заверили, что штатное функционирование сервисов полностью восстановится в ближайшие часы.

«Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем. Специалисты уже завершают работы, по нашей оценке, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов», – заявили в пресс-службе.

Представители СДЭК подчеркнули, что клиентские данные и отправления находятся в безопасности, а доставка работает как обычно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа россияне массово столкнулись со сбоями в работе популярных маркетплейсов и цифровых платформ.

В прошлом году компания СДЭК восстановила работу пунктов выдачи после временной остановки программы для обработки заказов.

Представители логистического оператора объяснили масштабные неполадки весной 2024 года внешним воздействием.