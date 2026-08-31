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    31 августа 2026, 15:15 • Новости дня

    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин: Россия готова ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при условии заинтересованности Пекина в этой инициативе, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство иностранных дел Китая отметило положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за продление этого формата на постоянной основе.

    Москва и Пекин договорились продолжить совместную работу по упрощению взаимных поездок граждан.

    28 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Ушаков: Путин в Бишкеке встретится с Си Цзиньпином и Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках визита на саммит ШОС в Киргизии проведет серию двусторонних встреч с главами государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Также запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал дипломат, передает ТАСС.

    «Лидеры двух стран обсудят самые важные вопросы международной повестки дня», – сообщил Ушаков. По его словам, переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Армении Николом Пашиняном состоятся 1 сентября.

    По итогам саммита ШОС, который проходит в год 25-летия организации, планируется подписать более 20 документов, включая бишкекскую декларацию. Россия примет председательство в объединении в 2027-2028 годах.

    Также 31 августа Путин примет участие в церемонии открытия Всемирных Игр кочевников. На саммите объявят, что следующие игры пройдут в 2028 году в Казани.

    После Бишкека президент выступит 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума с большой речью. Позже Путин и Си Цзиньпин увидятся на саммите БРИКС в Нью-Дели и форуме АТЭС в Шэньчжэне.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о насыщенной программе двусторонних контактов Владимира Путина в Бишкеке.

    МИД КНР подтвердил поездку Си Цзиньпина на встречу лидеров стран ШОС.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    29 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Кобяков напомнил «зарубежным друзьям» о принадлежности Севморпути России

    Кобяков напомнил о принадлежности Севморпути России

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксплуатация Северного морского пути иностранными судами требует обязательного участия российских специалистов и использования инфраструктуры страны круглый год, напомнил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) советник президента России Антон Кобяков.

    Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ВЭФ, подчеркнул значимость национальной инфраструктуры для арктической логистики.

    «Хотелось бы, правда, чтобы китайские друзья, пользующиеся СМП, не забывали о его российской принадлежности и более активно информировали об этом общественность через СМИ», – сказал он ТАСС.

    Кобяков добавил, что маршрут пролегает через российские территориальные воды и без инфраструктуры безопасное прохождение судов по маршруту невозможно.

    «Без российского навигационного сопровождения, ледовой разведки, лоцманских услуг и т. д., а также наличия вдоль СМП портов, прохождение маршрута невозможно даже летом», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава судоходной  NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути. Китай начал активно осваивать Северный морской путь как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой.

    Глава Росатома Лихачев сообщал о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.


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    30 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    SMP: Китай планирует использовать Иртыш и Обь для выхода в Арктику

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая изучают возможность создания нового торгового пути в Арктику по рекам Иртыш и Обь для обхода западных санкций и морских блокад, сообщает газета South China Morning Post.

    Газета South China Morning Post пишет, что Китай изучает перспективы создания нового грузового маршрута по рекам Иртыш и Обь, передает РИА «Новости». Данный путь позволит получить альтернативный доступ к Арктике и минимизировать риски, связанные с американским влиянием.

    Иртыш берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, протекает через Казахстан и впадает в российскую Обь, которая выходит в Северный Ледовитый океан. Новый речной маршрут может открыть доступ к стратегически важным ресурсам арктического региона.

    «Что еще важнее, в отличие от традиционных морских узких мест, таких как Малаккский и Берингов проливы, этот маршрут позволит избежать военно-морской блокады со стороны стран Запада, наблюдения со стороны береговой охраны иностранных государств и санкций со стороны США», – говорится в публикации издания.

    По мнению экспертов, проект поможет связать сибирские регионы с рынком Китая. Это отвечает интересам России по снижению зависимости от европейских транспортных путей в условиях западных санкций.

    Превращение рек в торговую артерию потребует решения ряда сложных задач. Суровые сибирские зимы приводят к замерзанию водоемов на срок до шести месяцев, а для прохода крупных барж потребуются масштабные дноуглубительные работы.

    Власти Омской области сообщили о заинтересованности китайских партнеров в развитии трансграничных перевозок по реке Иртыш.

    Пекин активно осваивает Северный морской путь для торговли с Россией и Европой.

    Сложная международная обстановка ускоряет запуск круглогодичного коммерческого судоходства по северным широтам.

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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    29 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Сахалин заключил первый контракт на поставку лечебной грязи в Китай

    Сахалин заключил первый контракт на поставку лечебной грязи в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский экспортный центр (РЭЦ) заключил первое соглашение о поставках уникальной лечебной грязи сахалинского происхождения на китайский рынок, о чем сообщила глава организации Вероника Никишина в преддверии ВЭФ.

    «Мы знакомим мир с природной экологически чистой российской косметикой. Все знают про соль Мертвого моря – но ведь у нас в Крыму или на Сахалине есть уникальные целебные грязи», – рассказала она РИА «Новости».

    По словам Никишиной, индустрия красоты стала отдельным направлением продвижения России за рубежом.

    Иностранные бьюти-блогеры активно проводят мастер-классы с использованием российской косметики. В рамках поддержки несырьевого экспорта проект бьюти-бокс «Сделано в России» вышел на рынки ОАЭ, Китая и стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никишина сообщила, что Россия вдвое увеличила экспорт кондитерских изделий. Она также озвучила планы достижения объема несырьевого экспорта в 12 трлн рублей к 2030 году. Правительство зафиксировало рост несырьевого экспорта России на 6,7% за полгода.



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    30 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин прибыл в Киргизию с государственным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Бишкек с государственным визитом, в аэропорту его торжественно встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 30 августа прибыл с государственным визитом в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В международном аэропорту Манас лидера Китая и первую леди КНР Пэн Лиюань встретили президент Киргизии Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. В соответствии с протоколом на месте встречи вывесили государственные флаги двух стран, расстелили ковровую дорожку и выстроили почетный караул.

    Девушки в национальных киргизских костюмах преподнесли высоким гостям традиционные угощения – боорсоки и мед, которые символизируют местное гостеприимство. Торжественную атмосферу дополнили выступления военного оркестра, национальных ансамблей, детского хора и молодых исполнителей. Особым символом дружбы двух народов стало исполнение детьми музыкальной композиции на киргизском и китайском языках.

    Министерство иностранных дел КНР анонсировало поездку Си Цзиньпина на саммит ШОС в Бишкек.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о запланированной встрече Владимира Путина с китайским лидером на полях этого мероприятия.

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    31 августа 2026, 10:23 • Новости дня
    МИД Китая сообщил о визите вице-премьера Дин Сюэсяна на ВЭФ

    МИД КНР: Вице-премьер Госсовета Китая посетит ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян прибудет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Россию с 2 по 4 сентября, передает РИА «Новости». Он примет участие в Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке.

    «По приглашению правительства Российской Федерации член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян посетит Россию с 2 по 4 сентября для участия в XI Восточном экономическом форуме», – сказал дипломат.

    Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Главным гостем мероприятия, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, станет президент Индонезии Прабово Субианто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума.

    Ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков сообщил о прибытии во Владивосток делегаций из семидесяти стран.

    В прошлом году вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Москвой.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на китайском языке перед началом двусторонних переговоров в Бишкеке.

    «Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

    После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин сообщил о резком росте турпотока между Россией и Китаем

    Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% за полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Введение безвизового режима привело к увеличению туристического обмена между Россией и Китаем на 43% за первые шесть месяцев текущего года, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС сообщил о значительном росте туристического обмена между странами, передает РИА «Новости».

    «Турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43%», – отметил российский лидер. По его словам, столь заметный рост стал возможен благодаря успешной практике применения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об увеличении количества китайских гостей в России.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила положительную роль обоюдного безвизового режима.

    Минтранс сообщил о росте пассажирских авиаперевозок между странами почти наполовину.

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    31 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры Путин и Си Цзиньпина дружественными и конструктивными

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в дружественной атмосфере

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке отличилась высоким уровнем взаимного доверия и была посвящена преимущественно вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в максимально конструктивной обстановке, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул особый характер общения двух лидеров.

    «Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные вопросы», – заявил представитель Кремля.

    Основной темой обсуждения в Бишкеке стали двусторонние отношения стран и весь спектр торгово-экономического взаимодействия. Песков уточнил, что эти детали не подлежат публичной огласке по вполне понятным причинам.

    При этом международная повестка дня затрагивалась лишь кратко и не являлась главной темой дискуссии. Украинский кризис лидеры упомянули по касательной, без глубокого и детального обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС.

    Во время майского визита в Пекин президент России назвал переговоры с китайским коллегой содержательными.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь оценил прошедшую весеннюю встречу глав государств как плодотворную.

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    31 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин сообщил о мощном международном партнерстве Москвы и Пекина

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил уровень дипломатического взаимодействия Москвы и Пекина.

    Путин отметил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, «Группе двадцати», в асеаноцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних переговоров во время этого визита в Киргизию.

    В мае текущего года глава государства отметил важную стабилизирующую роль стратегической связки Москвы и Пекина на мировой арене.

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    31 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о превращении ШОС в полноценную международную организацию

    Путин: ШОС стала полноценной международной организацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Шанхайская организация сотрудничества приобрела статус полноценного международного объединения, играющего ключевую роль в поддержании глобальной стабильности на фоне растущей мировой неопределенности, заявил президент России Владимир Путин.

    Шанхайская организация сотрудничества стала полноценной международной структурой, заявил Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что объединение создавалось по совместной инициативе Москвы и Пекина.

    «Мне очень приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, носит уже явно международный характер в самом широком смысле этого слова. Шанхайская организация сотрудничества превратилась в полноценную международную организацию», – подчеркнул российский лидер.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил важную стабилизирующую роль ШОС в условиях стремительных мировых изменений и растущей неопределенности. По словам китайского лидера, несмотря на непредсказуемость глобальных процессов, стремление стран к миру и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным. Он добавил, что объединение выполняет ключевую миссию по поддержанию стабильности и содействию развитию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал серию двусторонних переговоров с главами государств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продовольственную безопасность центральной темой текущего саммита.

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