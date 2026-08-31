Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.