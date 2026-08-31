Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

«АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.
Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.
Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.
В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.
Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.
Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.