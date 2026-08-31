Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.