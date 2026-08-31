Путина встретили в Бишкеке танцами и почетным караулом

Российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». Самолет главы государства успешно приземлился в аэропорту Манас.
У трапа высокого гостя лично приветствовал руководитель администрации президента республики Адылбек Касымалиев. Девушки в традиционных нарядах преподнесли Владимиру Путину мед и национальное угощение в виде пампушек – боорсоки, которые президент с удовольствием попробовал.
На красной дорожке главу государства ждал почетный караул и национальные герои – баатыры.
Юные исполнительницы в ярких платьях станцевали для российского лидера под народную мелодию «Маш ботой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит российского лидера в Киргизию на 31 августа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о насыщенной программе двусторонних контактов в Бишкеке.
Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.