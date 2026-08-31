  • Новость часаМинобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Африка учится усмирять мятежи без помощи российских военных
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Власти разрешили операторам использовать частоты LTE для сетей 5G
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    31 августа 2026, 14:41 • Новости дня

    Песков: Провокации Европы против выборов в России были, есть и будут

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии выборов в Госдуму фиксируются попытки иностранного вмешательства, для пресечения которых компетентные органы реализуют все необходимые защитные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, избирательная кампания идет на полной скорости, а провокационные устремления «были, есть и будут».

    «Нам в этом плане опыта не занимать, поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – заявил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    В Госдуме заявили, что западные спецслужбы незаконно собирают персональную информацию граждан для организации диверсий.


    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

    Комментарии (15)
    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

    Комментарии (27)
    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

    Комментарии (5)
    31 августа 2026, 10:14 • Новости дня
    В Госдуме заявили о незаконном сборе Западом данных россиян перед выборами

    Пискарев сообщил о незаконном сборе Западом данных россиян перед выборами

    Tекст: Вера Басилая

    Западные спецслужбы перед выборами пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий и терактов, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

    По словам Пискарева, иностранные государства перед выборами в России незаконно собирают личные данные граждан. Он отметил, что злоумышленники склоняют россиян присылать снимки с избирательных участков и делиться ссылками на специальные сайты и боты, передает РИА «Новости».

    «В преддверии выборов с территории иностранных государств предпринимаются попытки незаконного сбора личных данных россиян. Персональные данные собираются при переходе граждан по ссылкам, размещенным на ресурсах иностранных агентов, а также нежелательных или экстремистских организаций», – заявил Пискарев.

    По словам парламентария, речь идет о ссылках на программы, приложения и файлы, созданные для дискредитации выборов. В их числе боты для протестного голосования, агитационные материалы и обучающие программы для активистов-провокаторов. Злоумышленники, прикрываясь лозунгами о сохранности персональных данных и гарантиях анонимности, призывают граждан скачивать и распространять медиафайлы, регистрироваться для участия в массовых акциях.

    Пискарев подчеркнул, что украденные данные могут быть использованы западными спецслужбами для совершения преступлений или принуждения к ним, включая теракты и диверсии. Депутат напомнил, что взаимодействие с нежелательными, экстремистскими и террористическими организациями в России запрещено законом.

    В единый день голосования 2026 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Министерство иностранных дел России призвало граждан к бдительности из-за возможных провокаций на зарубежных избирательных участках.

    В МИД заявили, что власти ряда прибалтийских стран пытаются оказать давление на российских граждан, чтобы помешать их волеизъявлению на выборах в Государственную думу.

    Российское дипломатическое ведомство обратилось к зарубежным странам с просьбой о запрете демонстраций возле посольств в дни выборов.

    МИД России пообещал обеспечить безопасность избирателей на зарубежных участках.

    Комментарии (13)
    31 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опасные для человека физалии, известные как португальские кораблики, начали активно размножаться в водах Европы из-за потепления Северной Атлантики, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

    «Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», – сообщила Антажан РИА «Новости».

    К такому выводу ученые пришли после обнаружения совсем молодых особей вблизи европейских берегов – размеры некоторых из них не превышают одного сантиметра. Раньше из тропиков до Европы доплывали только взрослые физалии, что говорило о случайном заносе, а не о размножении на месте.

    Биолог отметила, что появление португальских корабликов у европейских берегов сильно участилось за последние годы. По ее словам, ранее могло пройти несколько лет без единого случая появления этих существ, а сейчас волны прибивают их к берегам регулярно.

    Эксперт также уточнила, что при определенном направлении ветра физалий можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании.

    Яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Пушилин назвал выборы в Госдуму последним штрихом политической интеграции ДНР
    Пушилин назвал выборы в Госдуму последним штрихом политической интеграции ДНР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Госдуму девятого созыва в сентябре станут последним этапом интеграции ДНР в политическую жизнь России, заявил глава региона Денис Пушилин.

    «Вот остался последний штрих в политической плоскости – это выборы в Государственную думу», – сказал Пушилин в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову.

    Он добавил, что «сейчас вот этот период необходимо переломить, где-то пережить».

    «Но опять же, мы точно не останавливаемся на месте и не думаем только сегодняшним днем», – заявил глава региона.

    По словам главы региона, после появления в Госдуме представителей от ДНР республику можно будет считать полноценным субъектом Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября 2026 года по смешанной избирательной системе.

    Весной президент России Владимир Путин встретился с Пушилиным в Кремле для обсуждения вопросов развития и поддержки Донбасса.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 01:05 • Новости дня
    Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в отдаленных местностях

    Tекст: Антон Антонов

    Досрочное голосование на выборах в рамках Единого дня голосования началось в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, на полярных станциях и судах, которые окажутся в плавании, сообщают информационные агентства.

    Для доставки избирательной документации в такие места впервые начнут применять плавательные и летательные беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказывала, что труднодоступные и отдаленные территории есть в 36 из 89 субъектов страны. Региональные избиркомы этих регионов получили право провести досрочное голосование в период с 30 августа по 17 сентября.

    По словам Памфиловой, в дальнейшем БПЛА и безэкипажные катера могут задействовать во всех регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы уже стартовало 28 августа в 12 регионах с военным положением.

    Центризбирком и АФК «Система» ранее договорились об использовании безэкипажных катеров для доставки бюллетеней в труднодоступные местности.

    Основные выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии надежды на примирение с Европой

    Песков: Предпосылок для улучшения отношений Москвы с Европой нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпосылки для нормализации диалога между Москвой и западными странами отсутствуют из-за открытой конфронтации и наращивания военного потенциала против российского государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил текущий уровень взаимодействия с западными государствами, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры действуют крайне враждебно.

    «Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что зарубежные страны активно мобилизуют свои вооруженные силы и направляют их против России. Представитель Кремля отметил важность сохранения открытости к выстраиванию связей, однако призвал четко осознавать истинные намерения противоположной стороны.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    Весной представитель Кремля указал на курс европейских государств к существенной конфронтации.

    До этого он назвал Россию неотъемлемой частью европейского континента.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Европейцы придумали врага в лице России для повышения налогов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти европейских стран используют образ российской угрозы для оправдания роста налогов на военные нужды перед собственными гражданами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейские страны создали образ врага в лице России для объяснения населению необходимости повышения налогов на оборону, передают «Вести».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Европа лишилась дешевого «американского зонтика» безопасности и теперь вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Этот процесс требует колоссальных финансовых затрат, что вынуждает власти увеличивать налоговую нагрузку на граждан.

    «Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», – заявил Песков автору программы.

    Песков заявил о мобилизации Евросоюза путем использования показной русофобии в качестве триггера.

    Ранее Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о якобы существующей российской угрозе для Европы.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Депутат: Люди с инвалидностью получат полноценный доступ к цифровой среде

    ЕР обеспечит доступность цифровых сервисов для людей с ограничениями по здоровью

    Депутат: Люди с инвалидностью получат полноценный доступ к цифровой среде
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Те, кто ежедневно работает с конкретными социальными группами, знают их реальные проблемы и потребности. Поэтому предложения общественных организаций и НКО определили человекоцентричный характер Народной программы «Единой России». В частности, в документ вошла инициатива обеспечить доступность цифровых сервисов для людей с ограничениями по здоровью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

    Среди других предложений, вошедших в программу, – расширение реабилитации для людей с инвалидностью, повышение доступности инфраструктуры, образования, культуры и туризма, а также развитие цифровых сервисов с учетом потребностей людей с разными видами инвалидности.

    По словам Занко, эти инициативы поступили от общественных организаций, участвовавших в подготовке документа на площадке Института сторонников «Единой России». К работе подключились НКО, представляющие казачество, поисковое и волонтерское движение, профсоюзы и другие объединения.

    В частности, предложения по цифровой доступности различных порталов и сервисов представили Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество инвалидов.

    Отдельный блок инициатив касался вопросов трудовых отношений – Федерация независимых профсоюзов России предложила усилить защиту трудовых прав, в том числе сделать систему оплаты труда учителей более справедливой и прозрачной.

    Общественные организации также внесли предложения в сфере патриотического воспитания и сохранения традиций. В частности, в Народную программу вошло обращение движения «Бессмертный полк» о сохранении и масштабировании этой работы.

    «В работе приняло участие огромное количество НКО: казачество, поисковое движение, волонтерские организации, профсоюзы. Их предложения имеют принципиальное значение, поскольку именно они непосредственно работают с людьми», – сказала парламентарий.

    По словам Занко, подготовка Народной программы стала еще одним примером взаимодействия общества и власти. Она напомнила, что в 2020 году такой формат участия гражданского общества в принятии важных государственных решений был закреплен в Конституции.

    Напомним, на прошлой неделе в Москве прошел второй этап XXIII съезда партии, в работе которого приняли участие три тысячи делегатов со всей страны: герои СВО, депутаты разных уровней, сенаторы, главы регионов, эксперты. На съезде была утверждена новая Народная программа, с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

    По мнению экспертов, ЕР представила наиболее проработанную программу. По словам президента Фонда развития гражданского общества Константина Костина, из 17 тем, которые сегодня присутствуют в социологической и политической повестке, партия раскрывает все основные.

    Костин также обратил внимание на содержательность предложений партии власти. «Когда «Единая Россия» обещает, она всегда говорит и о механизме исполнения этих обязательств», – пояснил он. В числе ключевых тем программы эксперт выделил выравнивание регионального развития, технологический суверенитет и демографическую политику. Последняя, по его словам, предполагает внимание не только к количеству, но и к качеству человеческого капитала – профессиональной подготовленности и здоровью граждан.

    Отдельной осевой темой программы остается поддержка участников и ветеранов СВО. «Поддержку участников СВО ведут четыре из пяти партий, ее нет только у «Новых людей». Эта партия никак не отнеслась не только к теме СВО, но и к оборонному комплексу», – отметил Костин. В итоге, считает эксперт, «Единая Россия» выстроила программу вокруг тематической матрицы, собранной на основе реальных запросов россиян. При этом политических оппонентов ЕР партия вообще не критикует.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 02:58 • Новости дня
    Вахтовики и пограничники на Сахалине и Курилах досрочно проголосовали на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Досрочное голосование на выборах в Госдуму прошло в отдаленных районах Сахалинской области, сообщает избирком региона.

    «На Сахалине и Курилах стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Участковые комиссии работают в труднодоступных и отдаленных местах Сахалинской области», – говорится в сообщении избиркома в «Максе».

    На промышленной площадке «Северо-Сахалинская» проголосовали вахтовики. Эти специалисты обеспечивают бесперебойную работу островного участка магистрального газопровода. Председатель Ногликской территориальной комиссии Наталья Бирюкова уточнила, что процесс организовали члены участка 108.

    На курильском острове Шикотан бюллетени заполнили военнослужащие, несущие боевое дежурство на морской границе. Председатель Южно-Курильской комиссии Надежда Кудревская высоко оценила работу сотрудников участка 280 из села Малокурильское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

    Предварительное волеизъявление граждан также началось в 12 регионах с военным положением и средним уровнем реагирования.

    Основные выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    Число жертв летней жары в Испании достигло рекордных 5232 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Прошедшим летом аномальная жара в Испании унесла жизни более 5 тыс. человек, установив абсолютный исторический рекорд смертности от экстремальных погодных условий.

    Число жертв экстремально высоких температур в Испании достигло исторического максимума, составив 5 232 человека, передает ТАСС.

    Только за август из-за аномальной жары скончались 2 147 местных жителей, свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности.

    Нынешние показатели значительно превзошли цифры предыдущих лет. Так, в 2022 году было зафиксировано 4 789 смертельных исходов, а в 2023 году – 3 035. Основной удар стихии пришелся на пожилых людей.

    Подавляющее большинство погибших этим летом – граждане старше 65 лет, на них пришлось 5 048 случаев. Самой уязвимой категорией населения остаются испанцы в возрасте от 85 лет. Ранее метеорологи отмечали, что первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные температуры летом 2026 года унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании. В конце июля председатель правительства страны Педро Санчес озвучил данные о гибели 3,8 тыс. человек.

    В целом по Европе четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал реакцию Европы на российские выборы «десятым делом»

    Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки иностранных государств вмешаться в российскую избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «На самом деле то, признают европейцы или не признают – это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    По словам государственного деятеля, различные провокации со стороны европейских стран происходили всегда и продолжатся в будущем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва готова противостоять любым попыткам вмешательства из-за рубежа.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое внутриполитическое событие для страны.

    Служба внешней разведки сообщила о планах западных стран по срыву предстоящего голосования в России.

    Иностранные спецслужбы незаконно собирают личные данные россиян для подготовки диверсий.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг возможность изменения сроков проведения этой политической кампании.

    Комментарии (0)
    Главное
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц
    Канадские госагентства случайно переименовали озеро Онтарио в «озеро Америка»
    Глава МИД Германии поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию
    Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года
    В Грузии возмутились нудистами из России
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве