  • Новость часаМинобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
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    31 августа 2026, 14:16 • Новости дня

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны до 2% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии планируют направить на оборонные нужды 2% ВВП в 2027 году, при этом дефицит государственного бюджета достигнет 18,8 млрд долларов.

    Глава министерства финансов Чехии Алена Шиллерова представила проект государственного бюджета на заседании правительства республики, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что дефицит госбюджета в 2027 году составит 389 млрд крон, что эквивалентно 18,8 млрд долларов.

    «Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 млрд крон. Расходы на оборонные нужды составят 191 млрд крон или 2% ВВП», – заявила Шиллерова.

    В 2026 году расходы Праги на оборону достигли лишь 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия, наряду с Албанией и Словенией, пока не выполняет требования НАТО по оборонным тратам в 2% ВВП. При этом инвестиции, направленные на экономический рост страны, в следующем году должны составить 290 млрд крон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вероятность отставания страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В Североатлантическом альянсе обеспокоились планами некоторых государств опустить планку финансирования ниже 2% ВВП.

    В июле чешские вооруженные силы получили последнюю партию немецких танков Leopard 2A4.

    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    30 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей использовать 10 трлн евро, которые европейцы хранят на банковских депозитах.

    Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

    «Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

    Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

    «Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    30 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    @ Martin Bertrand/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.

    По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

    Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

    «Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

    Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

    Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

    Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.

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    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен

    Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит определить свое политическое наследие за оставшиеся три года полномочий, решая сразу шесть острых проблем континента, пишет Politico.

    Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

    Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

    Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

    Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

    Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

    Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

    Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

    Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

    Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.

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    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    28 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.

    «Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.

    Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.

    До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.

    Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия обрадовалась отказу Исландии от членства в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об обоснованности итогов референдума в Исландии об отказе возобновлять переговоры о членстве в ЕС и сообщил о «крахе» Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы прогнозировали такие итоги референдума, – заявил он на пресс-конференции 31 августа. – Народ Исландии увидел риски в делегировании части суверенитета Брюсселю».

    По его словам, политика нынешнего руководства Брюсселя «потерпела абсолютный крах».

    Шалва Папуашвили заявил, что «в ЕС умудрились напугать даже Исландию, которая так близка к объединению».

    Он сказал, что итоги референдума свидетельствуют о росте недоверия к Брюсселю в тех или иных странах.

    «Исландию также насторожило намерение ЕС провести реформы, которые могут ограничить права новых членов», – отметил он.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, народ Исландии также обеспокоен, что вступление в ЕС может негативно сказаться на экономике этой страны.

    По его информации, в ЕС рассчитывали на позитивные итоги, чтобы продвигать Черногорию и Исландию в едином пакете к членству в Евросоюзе.

    Брюссель жестко критикует Тбилиси за якобы отступление от демократии и с 2024 года заморозил переговоры с Грузией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    30 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Китайские истребители заступили на боевое дежурство в Узбекистане

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C пополнили авиапарк военно-воздушных сил Узбекистана. Военное ведомство среднеазиатской республики продемонстрировало кадры полетов как минимум шести новых боевых машин четвертого поколения, приобретенных у Пекина.

    Авиационный парк Узбекистана пополнился новыми самолетами Chengdu J-10C, передает РИА «Новости». Министерство обороны республики опубликовало видеозапись, на которой запечатлены маневры и посадка шести китайских бортов.

    В ведомстве подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны».

    Ранее местные журналисты со ссылкой на военных экспертов сообщали о передаче Ташкенту четырех таких самолетов. При этом общий контракт может подразумевать поставку до 24 боевых машин.

    Многоцелевой истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C разработан специалистами китайской корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские истребители J-10C доказали свою высокую эффективность в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

    После этих событий доверие к китайским вооружениям на мировом рынке заметно выросло.

    Эксперты также отметили технологическое лидерство Пекина в разработке новейших боевых самолетов шестого поколения.

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    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


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    29 августа 2026, 05:20 • Новости дня
    Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики бегут из Новогришино в ДНР под давлением наступающих российских войск, которые 27 августа установили полный огневой контроль над селом, сообщила военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина. Нашим бойцам нужно зачистить еще некоторые участки, в том числе западнее населенного пункта Доброполье», – сообщил он ТАСС.

    За последние несколько суток российские военнослужащие заняли новые рубежи на добропольском направлении.

    «Наши бойцы продвинулись как юго-восточнее от данного населенного пункта. Там, по моей информации, несколько лесополос перешло под наш контроль. Так и на северо-запад, вдоль береговой линии», – добавил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино. Zeit писала, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.



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