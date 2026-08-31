  • Новость часаМинобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
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    31 августа 2026, 13:47 • Новости дня

    Китайские аналоги чипов Nvidia впервые принесли создателям прибыль

    Китайские разработчики ИИ-процессоров впервые отчитались о чистой прибыли

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря государственной политике импортозамещения крупнейшие производители графических процессоров из КНР завершили первое полугодие с рекордными финансовыми результатами.

    Компании MetaX и Iluvatar Corex продемонстрировали финансовый успех на фоне стремления Пекина к технологической независимости, передает РИА «Новости».

    «Китайские производители микросхем для искусственного интеллекта начинают извлекать выгоду из стремления Пекина к самообеспечению», – отмечает издание South China Morning Post.

    По итогам первого полугодия чистая прибыль MetaX достигла 612 млн юаней, что эквивалентно 90,9 млн долларов. Выручка Iluvatar Corex увеличилась на 191%, принеся компании 15,7 млн долларов.

    Разработчик Biren Technology сократил убытки почти в четыре раза, увеличив доходы до 184,3 млн долларов.

    Позитивная динамика обусловлена масштабным строительством национальной инфраструктуры для развития нейросетей. Местные предприятия активно наращивают долю рынка, создавая отечественные аналоги процессорам американской корпорации Nvidia на фоне жестких экспортных ограничений со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Китая активно стимулирует местные компании переходить на отечественное оборудование.

    Шанхайский стартап представил инновационный трехмерный процессор для искусственного интеллекта.

    Акции китайского производителя микросхем CXMT взлетели на 466% после дебюта на бирже.

    31 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции, заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции. Снижение издержек аграриев и рост объёмов производства – приоритеты Народной программы партии, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара для сельхозпроизводителей.

    «Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким», – заявил депутат. Он подчеркнул, что надежная логистика становится важной частью устойчивости всего агропромышленного комплекса, так как продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления.

    Парламентарий добавил, что при возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств. Снижение издержек аграриев и создание стабильных условий для реализации продукции являются одним из приоритетов народной программы партии. Плотников резюмировал, что для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка, и чем он доступнее и надежнее, тем сильнее позиции российских аграриев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарубежного спроса на российские аграрные товары.

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    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    РПЦ объявила Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского

    Легойда: Частицы мощей Донского пронесут на крестном ходе 6 сентября в Москве

    РПЦ объявила Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Частицы мощей святого князя Дмитрия Донского пронесут по улицам столицы в рамках Общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

    Легойда заявил, что в РПЦ рассчитывают, что частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это и произойдет, передает ТАСС.

    Ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах пронести ковчег с мощами по центральным улицам Москвы.

    В середине августа представители РПЦ подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе Кремля останков великого князя.

    Позже специалисты взяли образцы ДНК святого для проведения палеогенетических исследований.

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    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    30 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство граждан Исландии на референдуме отвергли идею возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе.

    Ряд представителей Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что результаты голосования в Исландии могут негативно отразиться на имидже блока, передает РИА «Новости».

    На прошедшем в субботу референдуме около 53% граждан проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.

    «Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что отказ Исландии испортит впечатление о том, что блок является серьезным партнером в области обороны и безопасности, а не просто золотым билетом в экономику для более бедных государств Восточной Европы», – отмечает Financial Times.

    Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что действующее правительство не планирует инициировать новые переговоры с Евросоюзом. Она отметила серьезность проведения референдумов и нецелесообразность частого обращения к гражданам с подобными вопросами.

    Исландия впервые подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены из-за разногласий с Брюсселем по квотам на вылов рыбы и сельскохозяйственной политике. Несмотря на текущий отказ, возможность возвращения к вопросу о вступлении в будущем сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

    Перед референдумом власти Рейкьявика назвали сохранение контроля над рыболовством главным условием возможного вступления.

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    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

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    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

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    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

    Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.

    Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

    «У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

    Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

    По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

    Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

    При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

    Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

    Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.

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    31 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Занко: 140 перинатальных центров оснастят по программе «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках инициатив «Единой России» планируется переоснастить 140 перинатальных центров и расширить поддержку семей ежегодными выплатами и мерами для одиноких родителей, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

    Подробности о новых мерах семейной политики привела председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, пишут «Аргументы и факты».

    Она подчеркнула, что поддержка семей и создание условий для рождения детей остаются одними из главных приоритетов партии и что планируется не только сохранить, но и расширить уже действующие меры.

    Занко заявила: «Предусмотрим и ежегодную семейную выплату для работающих родителей, которые имеют двух и более детей. Второе: поддержка одиноких родителей. Это и дополнительные выплаты. И мы предлагаем изменить график работы детских садиков, чтобы он был более гибким и удобным». Она также отметила важность снижения бумажной нагрузки для родителей.

    По ее словам, в России уже действует комплекс поддержки: единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, развивается инфраструктура в регионах от модернизации роддомов до общественных пространств. Занко добавила, что за счет цифровизации и межведомственного взаимодействия должно сократиться время оформления документов и выплат, а также минимизироваться личное обращение в ведомства. Кроме того, партия предлагает переоснастить новым оборудованием 140 перинатальных центров и роддомов, свыше 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник, а также гарантировать качественный детский отдых для пяти миллионов детей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по инициативе «Единой России» с 1 июня более 11 млн детей смогут получать семейные выплаты.

    Партия подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей, включая круглосуточные группы в детсадах и возможность оставлять детей на полдня по выходным.

    Анна Кузнецова сообщила о планах переоснастить до 2030 года более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц.

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    31 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе

    Марочко: Провал в Донбассе вынудил ВСУ использовать ракеты Британии и Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Провал главнокомандующего украинскими войсками Михаила Драпатого в Донбассе вынудил ВСУ перейти на удары крылатыми ракетами из Британии и Франции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко уточнил, что украинское командование пыталось прорвать российскую оборонительную линию силами батальонно-тактической группы в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    По его словам, замысел был раскрыт, и большая часть личного состава противника уничтожена.

    Марочко добавил, что поражение тщательно скрывается от украинцев и мировой общественности. Чтобы отвлечь внимание от проигрышей на фронте, боевики нарастили удары управляемыми авиабомбами и начали активнее применять крылатые ракеты, поставленные западными странами.

    На прошлой неделе Минобороны России сообщало об освобождении Анновки и Кучерова Яра, где были уничтожены более 2,5 тыс. военнослужащих.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по торговому центру в Донецке.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о потере украинским главкомом Михаилом Драпатым почти 10 тыс. солдат за неделю.

    Ранее главнокомандующий ВСУ оскорбительно назвал жителей Донбасса «жаждущими халявы».

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    31 августа 2026, 09:47 • Новости дня
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский турбовинтовой пассажирский лайнер Ил-114-300 успешно выполнил демонстрационный полет в рамках Восточного экономического форума, сообщает Минпромторг.

    Во Владивостоке состоялась презентация нового регионального самолета Ил-114-300, который прибыл для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), преодолев более шести тысяч километров, передает РИА «Новости».

    С возможностями самолета ознакомились зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    В Минпромторге добавили, что в ближайшее время планируется подписание твердых контрактов на поставку этих самолетов для Дальнего Востока, пишет ТАСС. Источники льготного финансирования первой партии уже определены.

    Ожидается, что Ил-114-300 заменит устаревшие Ан-24 на местных воздушных линиях. Лайнер рассчитан на 66 пассажиров, а его дальность полета составляет 1450 км. Сертификат типа самолет получил в июне 2026 года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало первых поставок региональных пассажирских самолетов Ил-114-300.

    Ранее правительство направило на достройку трех серийных лайнеров 2,6 млрд рублей.

    Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул высокую востребованность этой техники на Дальнем Востоке.

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    31 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен

    Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит определить свое политическое наследие за оставшиеся три года полномочий, решая сразу шесть острых проблем континента, пишет Politico.

    Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

    Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

    Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

    Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

    Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

    Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

    Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

    Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

    Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.

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