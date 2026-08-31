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    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море
    Эксперт: Лавров указал Западу на первенство России в Арктике
    31 августа 2026, 12:13 • Новости дня

    Число жертв летней жары в Испании достигло рекордных 5232 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Прошедшим летом аномальная жара в Испании унесла жизни более 5 тыс. человек, установив абсолютный исторический рекорд смертности от экстремальных погодных условий.

    Число жертв экстремально высоких температур в Испании достигло исторического максимума, составив 5 232 человека, передает ТАСС.

    Только за август из-за аномальной жары скончались 2 147 местных жителей, свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности.

    Нынешние показатели значительно превзошли цифры предыдущих лет. Так, в 2022 году было зафиксировано 4 789 смертельных исходов, а в 2023 году – 3 035. Основной удар стихии пришелся на пожилых людей.

    Подавляющее большинство погибших этим летом – граждане старше 65 лет, на них пришлось 5 048 случаев. Самой уязвимой категорией населения остаются испанцы в возрасте от 85 лет. Ранее метеорологи отмечали, что первая половина 2026 года стала самой теплой за последние 65 лет наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные температуры летом 2026 года унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании. В конце июля председатель правительства страны Педро Санчес озвучил данные о гибели 3,8 тыс. человек.

    В целом по Европе четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опасные для человека физалии, известные как португальские кораблики, начали активно размножаться в водах Европы из-за потепления Северной Атлантики, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

    «Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», – сообщила Антажан РИА «Новости».

    К такому выводу ученые пришли после обнаружения совсем молодых особей вблизи европейских берегов – размеры некоторых из них не превышают одного сантиметра. Раньше из тропиков до Европы доплывали только взрослые физалии, что говорило о случайном заносе, а не о размножении на месте.

    Биолог отметила, что появление португальских корабликов у европейских берегов сильно участилось за последние годы. По ее словам, ранее могло пройти несколько лет без единого случая появления этих существ, а сейчас волны прибивают их к берегам регулярно.

    Эксперт также уточнила, что при определенном направлении ветра физалий можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании.

    Яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

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    29 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии надежды на примирение с Европой

    Песков: Предпосылок для улучшения отношений Москвы с Европой нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпосылки для нормализации диалога между Москвой и западными странами отсутствуют из-за открытой конфронтации и наращивания военного потенциала против российского государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил текущий уровень взаимодействия с западными государствами, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры действуют крайне враждебно.

    «Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что зарубежные страны активно мобилизуют свои вооруженные силы и направляют их против России. Представитель Кремля отметил важность сохранения открытости к выстраиванию связей, однако призвал четко осознавать истинные намерения противоположной стороны.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    Весной представитель Кремля указал на курс европейских государств к существенной конфронтации.

    До этого он назвал Россию неотъемлемой частью европейского континента.

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    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    29 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября

    Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.

    Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.


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    30 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Европейцы придумали врага в лице России для повышения налогов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти европейских стран используют образ российской угрозы для оправдания роста налогов на военные нужды перед собственными гражданами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейские страны создали образ врага в лице России для объяснения населению необходимости повышения налогов на оборону, передают «Вести».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Европа лишилась дешевого «американского зонтика» безопасности и теперь вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Этот процесс требует колоссальных финансовых затрат, что вынуждает власти увеличивать налоговую нагрузку на граждан.

    «Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», – заявил Песков автору программы.

    Песков заявил о мобилизации Евросоюза путем использования показной русофобии в качестве триггера.

    Ранее Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о якобы существующей российской угрозе для Европы.

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    29 августа 2026, 09:49 • Новости дня
    Московский планетарий назвал дату наступления астрономической осени

    Астрономическая осень наступит в России в день осеннего равноденствия 23 сентября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и другие страны Северного полушария Земли встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    Россия и другие страны Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия, сообщает ТАСС. До 16 сентября Солнце будет перемещаться по созвездию Льва, а затем перейдет в созвездие Девы, где останется до конца месяца.

    «23 сентября 2026 года в 03:05 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии нашей планеты ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», – рассказали в пресс-службе Московского планетария.

    В начале сентября долгота дня на широте Москвы сократится до 13 часов 52 минут, а к концу месяца составит 11 часов 40 минут. Полуденная высота Солнца в столице уменьшится за сентябрь с 42 до 31 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в Москву.

    Астрономическое лето в текущем году наступило днем 21 июня.

    Астрономическая весна официально началась в России 20 марта.

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    28 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

    Синоптик Голубев: Московским школьникам понадобятся зонты в День знаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Утром 1 сентября в столице возможны осадки, поэтому учащимся стоит захватить с собой защиту от дождя, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Голубев отметил, что точное время начала осадков предсказать пока трудно, передает РИА «Новости».

    «Небольшой дождь может быть утром первого сентября, но сказать, во сколько именно, пока сложно, поэтому зонтики школьникам пригодятся», – рассказал синоптик.

    Эксперт также уточнил температурный фон в День знаний. По его словам, во время утренних торжественных мероприятий термометры покажут около 15 градусов тепла. При этом в дневные часы воздух в городе прогреется до комфортных плюс 23-25 градусов.

    Напомним, в столичном регионе ожидается резкое похолодание после выходных.

    В прошлом году синоптики прогнозировали теплую погоду в День знаний в Центральной России.

    Тогда же метеорологи сообщали о возможных холодных ночах в Москве до начала сентября.

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    31 августа 2026, 08:28 • Новости дня
    Синоптик сообщил о возвращении летней жары в Москве в День знаний

    Синоптик Тишковец пообещал москвичам летнюю жару до 27 градусов 1 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    Начало осени в столице и Центральной России ознаменуется аномально теплой погодой без существенных осадков благодаря влиянию североатлантического циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Первый день нового учебного года порадует жителей столичного региона комфортной температурой.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил: «День Знаний в Москве будет погожим и по-летнему теплым!» – заявил метеоролог.

    Ночью столбики термометров покажут от 13 до 16 градусов тепла, а утром ожидается до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 27 градусов, что полностью соответствует климатической норме середины лета.

    Эксперт добавил, что в регионе прогнозируется переменная облачность и южный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление при этом опустится до отметки 745 миллиметров ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году синоптики прогнозировали потепление в День знаний до плюс 23 градусов.

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    31 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали аномально неустойчивую зиму в России

    Гидрометцентр: Зимой в России похолодания будут чередоваться с оттепелями

    Tекст: Мария Иванова

    Россиян ожидает крайне нестабильная зима с затяжными оттепелями и гололедом, а в ближайшее время Дальний Восток рискует столкнуться с тропическими циклонами из-за феномена Эль-Ниньо.

    Погода предстоящей зимой в стране будет отличаться нестабильностью, когда периоды похолодания станут сменяться оттепелями, передает РИА «Новости».

    Директор Гидрометцентра Юрий Симонов отметил, что россиян также ожидает гололед.

    «Уже сейчас ясно, что зима будет такая неустойчивая в плане погоды. Будут чередоваться похолодания с затяжными оттепелями – пять-семь дней с мокрым снегом, местами днем может выпадать и дождь», – заявил глава ведомства.

    Кроме того, Симонов сообщил, что июнь 2026 года в России стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений, уступив рекорду 2012 года лишь одну десятую градуса.

    Аномальное тепло фиксировалось на Урале и в Сибири, где температура превышала норму на восемь градусов.

    В Арктике первый месяц лета стал третьим самым теплым за время регулярных метеонаблюдений.

    Также синоптик предупредил о климатическом феномене Эль-Ниньо, который продолжает усиливаться. Это создает дополнительные риски прихода насыщенных влагой тропических циклонов на территорию Дальневосточного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ученый Всемирной метеорологической организации ООН Альваро Сильва предупредил о существенном увеличении температуры на Земле из-за явления Эль-Ниньо.

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    31 августа 2026, 09:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о спокойной космической погоде на предстоящей неделе

    ИКИ РАН: Магнитные бури не побеспокоят Землю на предстоящей неделе

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие семь дней магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечная активность находится на минимальном уровне, а вероятность сильных вспышек близка к нулю.

    Предстоящая неделя будет благоприятной с точки зрения космической погоды, вспышки на Солнце маловероятны, а сильные практически исключены, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Усиление геомагнитной активности, которое прогнозировали на прошедшие пятницу и субботу, завершилось. «Уровень магнитных бурь достигнут не был – всё обошлось умеренными возмущениями», – отметили специалисты. Сейчас индекс геомагнитной активности немного повышен, но уже более двух суток остается в зеленой зоне.

    Прогнозируемое событие прошло намного мягче ожидаемого сценария, предполагавшего бури до уровня G3. Выброс солнечной плазмы, который должен был ударить по Земле, прошел сбоку от планеты.

    Прогноз на начавшуюся неделю остается благоприятным, так как Солнце проявляет минимальную активность. Вероятность сильных вспышек близка к нулю. Разнообразие вносит большое количество протуберанцев, однако их выбросы в сторону Земли маловероятны, поскольку они в основном высокоширотные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа вспышечная активность Солнца опустилась до минимальных значений.

    В конце месяца специалисты зарегистрировали всего девять солнечных вспышек за выходные. После этого ученые спрогнозировали слабые магнитные бури из-за выброса плазмы.

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    31 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Провокации Европы против выборов в России были, есть и будут

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии выборов в Госдуму фиксируются попытки иностранного вмешательства, для пресечения которых компетентные органы реализуют все необходимые защитные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, избирательная кампания идет на полной скорости, а провокационные устремления «были, есть и будут».

    «Нам в этом плане опыта не занимать, поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – заявил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    В Госдуме заявили, что западные спецслужбы незаконно собирают персональную информацию граждан для организации диверсий.


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    31 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал реакцию Европы на российские выборы «десятым делом»

    Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки иностранных государств вмешаться в российскую избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «На самом деле то, признают европейцы или не признают – это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    По словам государственного деятеля, различные провокации со стороны европейских стран происходили всегда и продолжатся в будущем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва готова противостоять любым попыткам вмешательства из-за рубежа.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое внутриполитическое событие для страны.

    Служба внешней разведки сообщила о планах западных стран по срыву предстоящего голосования в России.

    Иностранные спецслужбы незаконно собирают личные данные россиян для подготовки диверсий.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг возможность изменения сроков проведения этой политической кампании.

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