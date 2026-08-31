Мишустин: Россия должна создать условия для получения детьми качественных знаний

По словам Мишустина, российское правительство уделяет особое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения, передает РИА «Новости».
«Приоритет государства – создать все условия, чтобы дети получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности», – заявил глава кабинета министров.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил об успешном окончании всех необходимых мероприятий перед первым сентября. По его словам, подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей стране.
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о полной готовности образовательных учреждений к приему школьников.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ для 18 млн учеников.