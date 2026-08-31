Удар США по Ирану обрушил азиатские биржи

Нефть подскочила на 3% после атаки США на иранские ракетные установки

Tекст: Мария Иванова

Удар американских сил по иранским ракетным установкам в районе Ормузского пролива подстегнул рост нефтяных котировок, передает Associated Press.

Это первая военная акция США в регионе за последний месяц, при этом администрация Трампа буквально накануне переключилась на экономическое давление на Иран.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,9% и торговался у отметки 90,61 доллара, а американская нефть марки WTI прибавила 2,7%, поднявшись до 85,66 доллара.

«Ситуация на Ближнем Востоке наконец успокоилась настолько, что трейдеры начали убирать военную премию из цены на нефть. Но в воскресенье пришло напоминание, что тишина в Ормузском проливе не равна миру», – отметил в комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Азиатские рынки также снижались после речи главы Федрезерва Кевина Уорша, произнесенной в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Уорш дал понять, что регулятор готов повышать ставки для борьбы с инфляцией, даже если это временно ударит по экономике. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones потеряли 0,3%.

Индекс Nikkei 225 в Токио упал на 0,4%, южнокорейский Kospi – на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, тогда как шанхайский индекс, напротив, прибавил 0,4%. Доходность двухлетних облигаций США подскочила до 4,35% с 4,22%, а десятилетних – до 4,72% с 4,67%.

Во вторник в Гонконге начнутся торги акциями Shein – крупнейшее первичное размещение в городе за этот год. Опрос показал, что деловая активность в промышленности Китая в августе сокращалась второй месяц подряд, хотя некоторые показатели, включая экспортные заказы, немного улучшились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ответный удар в Ормузском проливе.

На этом фоне цена нефти Brent превысила отметку 90 долларов за баррель.