США на четверть нарастили закупки удобрений из России

США увеличили импорт российских удобрений почти на четверть в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия 2026 года увеличились почти на четверть, сообщила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в преддверии Восточного экономического форума.

«Третьим по величине рынком сбыта для российских удобрений являются США, по итогам первого полугодия 2026 года поставки туда выросли почти на четверть. Еще больше, чем США, российских удобрений потребляет Западная Европа, хотя в этом году поставки туда сократились», – заявила Никишина.

По словам главы РЭЦ, географическая структура экспорта удобрений из России практически не изменилась. Доли основных регионов-потребителей остаются на уровне 2022 года, передает РИА «Новости».

Никишина подчеркнула, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, что понимают даже в недружественных странах.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Соединенные Штаты импортировали из России рекордный объем удобрений на 243,9 млн долларов.

За десять месяцев прошлого года сумма экспорта достигла максимальных с 2022 года 1,359 млрд долларов.

Американский рынок усилил зависимость от российских поставок после введения новых импортных пошлин.