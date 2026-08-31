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    Иран нанес ракетный удар по авиабазам США в Иордании
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
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    31 августа 2026, 10:36 • Новости дня

    FT сообщила о планах немецких оружейников перевооружить британскую армию

    FT: Heckler&Koch поборется за контракт на винтовки для Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель оружия Heckler&Koch намерен предложить британским военным новые автоматы на сумму около 500 млн евро для масштабной замены устаревшего арсенала.

    Оружейный концерн Heckler&Koch планирует получить контракт на поставку штурмовых винтовок для армии Британии, передает РИА «Новости».

    Немецкая фирма намерена заменить штатные британские автоматы SA80. «Heckler&Koch… входит в число мировых оружейных компаний, претендующих на участие в проекте Grayburn. Это программа по замене штатной винтовки SA80», – отмечает издание.

    Эксперты оценивают стоимость потенциального соглашения примерно в 500 млн евро. Производитель уже владеет предприятием в Ноттингеме, а в текущем году приобрел британскую компанию по выпуску оружейных компонентов для локализации производства.

    Немецкие инженеры готовятся предложить военным глубокую модернизацию текущего автомата или модель HK416. Масштабное обновление арсенала станет первым за последние 40 лет, всего планируется закупить от 150 до 180 тыс. единиц оружия.

    Ожидается, что конкуренцию в тендере составят бельгийская FN Browning Group, итальянская Beretta и американская Sig Sauer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия столкнулась с критической нехваткой оружия из-за долгих лет недоинвестирования.

    До конца года вооруженные силы Соединенного Королевства начнут переход на современные разведывательные беспилотники AR5.

    Ранее министры обороны Британии и Германии договорились о совместной разработке нового дальнобойного оружия.

    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии
    @ B. Leitner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители ФРГ вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов, свидетельствуют данные портала Verivox.

    Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

    Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

    Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

    «Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

    Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

    Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

    Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.

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    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

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    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    29 августа 2026, 18:22 • Новости дня
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

    Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Организаторы международного конкурса World Beer Awards назвали победителей 2026 года. По итогам слепых дегустаций главные награды в 11 категориях получили сорта пива из восьми стран, среди которых Великобритания, Канада, Бразилия, Бельгия, Германия, Франция, Молдавия и Китай.

    Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

    Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

    Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

    Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

    В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

    Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

    Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

    Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

    Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

    В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

    Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

    Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

    Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

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    31 августа 2026, 04:24 • Новости дня
    Daily Mail: Вернувшийся в Британию принц Гарри очень зол
    Daily Mail: Вернувшийся в Британию принц Гарри очень зол
    @ Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский принц Гарри, вернувшийся в Великобританию после шести лет отсутствия, хочет получить извинения от родственников, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на друзей принца.

    «Герцог Сассекский вернулся в Британию столь же злым, как был, когда уезжал шесть лет назад. Как утверждается, он до сих пор очень зол на некоторых членов королевской семьи и ждет извинений», – пишет Daily Mail.

    Отношения принца Гарри с королевской семьей испортились после публикации его мемуаров «Запасной» и серии телевизионных интервью, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, принц неоднократно обвинял приближенных короля Карла III в попытках помешать ему помириться с отцом. Издание отмечает схожесть этой риторики с высказываниями его матери, принцессы Дианы, которая ранее обвиняла членов королевского двора в стремлении ущемить ее.

    Источник издания уточнил, что сам Гарри не намерен приносить публичные извинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, герцог и герцогиня Сассекские решили вернуться в Великобританию вместе с детьми. Через шесть месяцев супруги могут принять решение о новом переезде. В качестве возможных вариантов для дальнейшего проживания рассматриваются Канада или Австралия.

    Подавляющее большинство жителей Британии не проявило интереса к этому событию.

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    31 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокие тарифы на электроэнергию в Германии отчасти стали следствием поспешного отказа от атомной энергетики, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы. И теперь нам приходится делать это с большим трудом», – сказал Мерц в интервью ARD.

    Мерц подчеркнул, что не он законодательно закрепил гарантированные тарифы на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет вперед. По его словам, это решение уже принято, и он не может его изменить, передает ТАСС.

    Еще одной причиной роста цен канцлер назвал последствия конфликта вокруг Ирана. Одновременно он вновь выступил за строительство газовых тепловых электростанций, отметив, что тендеры на их проектирование и возведение уже запущены, решение согласовано внутри правительственной коалиции и одобрено в Брюсселе. Теперь, заявил Мерц, власти обязаны эти станции построить.

    Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, подскочивших вследствие энергетического кризиса, сказал он. Мерц добавил, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими в G20 тарифами на электроэнергию в размере 35,6 евроцента за киловатт-час.

    Мерц в июле признал отсутствие российских поставок газа основной причиной затяжного энергетического кризиса в Германии.

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к пятикратному росту стоимости газа для немецких потребителей по сравнению с 2020 годом.

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    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


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