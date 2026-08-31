Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».
Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.
Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.