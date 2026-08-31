Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении иранского беспилотника

Вооруженные силы ОАЭ уничтожили запущенный из Ирана беспилотник

Tекст: Мария Иванова

Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов сбили один беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана. Инцидент произошел над территориальными водами государства, передает ТАСС.

«Наши военно-воздушные силы уничтожили беспилотник над территориальными водами государства, прилетевший из Ирана», – говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ. Ведомство находится в состоянии боевой готовности, а силы противовоздушной обороны круглосуточно контролируют воздушное пространство страны.

Ранее американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана. По данным СМИ, иранская сторона намеревалась использовать эти установки для запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским базам в Иордании.

Иранские военные сбили разведывательный беспилотник США над Ормузским проливом.

В мае системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отразили массированную атаку иранских ракет и дронов.