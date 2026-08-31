Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета

Иран обвинил США в нарушении суверенитета после атаки на остров Ларак

Tекст: Мария Иванова

Внешнеполитическое ведомство исламской республики осудило действия американских военных, передает РИА «Новости».

«МИД Ирана выпустил заявление… охарактеризовав атаку как нарушение территориальной целостности страны и суверенитета», – отмечается в публикации.

Незадолго до этого на острове в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным прессы, Вашингтон атаковал иранские пусковые установки. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило удар необходимостью помешать минированию водной артерии.

В ответ на агрессию Тегеран выпустил ракеты по американским судам в регионе. Под обстрел также попали военные базы Соединенных Штатов в Западной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать Вашингтон за этот удар. Вскоре иранские силы ударили по американским базам в Иордании.