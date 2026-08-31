Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта

Tекст: Мария Иванова

Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что США заплатят «более высокую цену» за новую эскалацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Испытайте нашу волю еще раз, и вы заплатите более высокую цену. Возмездие приближается. Просто бегите», – подчеркнул иранский депутат в соцсети.

Ранее журналист портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил об американских ударах по двум ракетным установкам на острове Ларак на юге Ирана. По информации его источника, Тегеран планировал использовать эти установки для запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив. В ответ на это Иран атаковал базы США в Иордании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции пообещала наказать Вашингтон за это нападение.

В итоге Тегеран ударил по американским силам на двух базах в Иордании.