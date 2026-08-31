Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

Tекст: Мария Иванова

Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.