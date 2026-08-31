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    31 августа 2026, 08:18 • Новости дня

    Кравцов: 38 тыс. школ примут 17,5 млн учеников 1 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящий День знаний свыше 38 тыс. российских школ примут 17,5 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Более 38 тыс. образовательных учреждений готовы начать работу в новом учебном году, передает РИА «Новости».

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил: «Система образования постоянно совершенствуется, для нее нет летних каникул. Свои двери в День знаний откроют 38 тыс. школ, 17 из которых построены с нуля. Вместе с нашими первоклассниками за парты сядут 17,5 млн учеников», – подчеркнул министр.

    Глава ведомства добавил, что впервые порог школы по всей стране переступят 1,5 млн детей.

    По его словам, государству крайне важно создать такие условия, чтобы этот шаг стал для первоклассников уверенным. Кравцов также уточнил, что школьники будут заниматься по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил о полной готовности образовательных учреждений к началу занятий.

    1 сентября пятиклассники перейдут на обновленный учебный план.

    К началу учебного года во всех школах страны создадут специальные комиссии для разрешения споров.

    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В российских школах снизилось число отстающих учеников

    Доля отстающих российских школьников сократилась на 10% за семь лет

    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние семь лет показатель неуспеваемости среди учащихся школ в России снизился с 25% до 15%, следует из данных выставки «Единая школа – единая страна» в Московском педагогическом государственном университете.

    Количество неуспевающих учеников в российских образовательных учреждениях упало до 15%, при этом заметно возрос интерес детей к участию в предметных олимпиадах, передает РИА «Новости».

    Одновременно с этим зафиксирован рост вовлеченности детей в образовательные соревнования. Если в 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 57% учеников, то к 2026 году этот показатель достиг 65%.

    На ваш взгляд
    Вы бы хотели заново прожить школьные годы?



    Результаты

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о вхождении России в десятку стран по качеству школьного образования.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ в наступающем учебном году.

    Министерство просвещения предложило серьезно обновить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

    «У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

    В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

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    29 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Президент России Владимир Путин встретился с преподавателями и лауреатами олимпиад в Московском педагогическом государственном университете и поздравил с приближающимся Днем знаний, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», – сказал Путин. Он выступил в ходе открытия новых объектов образования, которое прошло в режиме видеоконференции.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    28 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) предложил внести изменения в содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

    «Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2027 году», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание не изменятся. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий, а структура записи ответа на одно сложное задание будет упрощена.

    КИМ по истории синхронизируют с федеральной образовательной программой 10-11-х классов и едиными учебниками. Число заданий увеличат с 21 до 22, добавив работу с историческим источником по всеобщей истории, а максимальный балл вырастет с 42 до 43.

    Максимальный балл по профильной математике увеличится с 32 до 33. В первую часть добавят базовые задания для получения минимального балла, а во вторую – задачи на моделирование реальных ситуаций и решение текстовых задач. Эти изменения отражают акцент на подготовку инженерных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заранее анонсировал публикацию демоверсий экзаменационных материалов.

    Ранее руководитель ведомства исключил возможность отмены Единого государственного экзамена в 2027 году.

    В июле министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о первом в истории тестирования результате в 500 баллов.

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    28 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы

    Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году российские медицинские учебные заведения фиксируют рекордный наплыв абитуриентов, поступающих с максимальными баллами по результатам единого государственного экзамена, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.

    «Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

    В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.

    Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.

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    29 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Кравцов заявил о готовности российских школ к учебному году

    Кравцов: Система образования готова к началу нового учебного года

    Tекст: Вера Басилая

    Образовательные учреждения страны завершили подготовку к приему 17,6 млн школьников, среди которых будет 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    По словам Кравцова, российские школы завершили все необходимые подготовительные мероприятия для начала занятий, передает РИА «Новости».

    «Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства уточнил количество учащихся. В новом учебном году за парты сядут 17,6 млн детей. Из них 1,5 млн человек отправятся в первый класс.

    На ваш взгляд
    Вы бы хотели заново прожить школьные годы?



    Результаты

    Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Учитель года предложил Путину организовать экскурсии на уникальные производства

    Tекст: Вера Басилая

    Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года Дмитрий Баланчуков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой об организации экскурсий на высокотехнологичные производства для учителей.

    Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года Дмитрий Баланчуков предложил организовать для педагогов посещение уникальных высокотехнологичных производств России в качестве дополнительной меры поддержки, передает РИА «Новости».

    Баланчуков, преподающий китайский и английский языки в Белгородской области, рассказал Путину, что недавно вернулся из экспедиции на Северный полюс, которая стала призом за победу в конкурсе.

    «Есть предложение организовать такие экспедиции. Не обязательно, конечно, на Северный полюс всех везти, но все же, может быть, экспедиции, экскурсии на уникальные высокотехнологичные производства или объекты нашей страны… в качестве дополнительной меры поддержки», – сказал он.

    Кроме того, педагог предложил создать на базе Центра знаний «Машук» или в Сириусе специальные курсы для молодых учителей. По его задумке, ветераны педагогического труда могли бы выступать там в роли лекторов и наставников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года преподаватель китайского языка Дмитрий Баланчуков стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года – 2025».

    Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом.

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    29 августа 2026, 02:37 • Новости дня
    Минпросвещения заявило о планах обновить стандарт начальной школы

    Минпросвещения обновит стандарт начальной школы

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году планируется обновление образовательного стандарта для начальной школы, что обеспечит плавный переход детей от дошкольного обучения, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения намерено в 2027 году обновить образовательный стандарт для учащихся начальных классов для синхронизации знаний учеников.

    «Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», – сказал министр РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что изменения помогут плавно перейти от режима дошкольного образования к школьному.

    Ранее стало известно о разработке нового стандарта для пятых-девятых классов, который свяжет различные дисциплины и определит конкретные навыки учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов рассказал о переходе пятиклассников на новый учебный план и о правилах проведения школьных линеек 1 сентября. Кравцов заявил об обновленной школьной программе с 1 сентября.


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    29 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал закрытие малых школ плохим решением

    Путин: Закрытие малых школ является плохим решением

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие малых школ является плохим решением для России, поэтому необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин обсудил проблемы образования на встрече с педагогами и студентами. Один из участников мероприятия обратил внимание на нехватку учителей-предметников в сельской местности, передает ТАСС.

    Для преодоления дефицита кадров прозвучала инициатива привлекать внешние ресурсные организации. Такие структуры способны дистанционно или в выездном формате помогать местным преподавателям.

    «Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему – закрывать малые школы – для России, с ее огромной территорией, плохое решение», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живого учителя искусственным интеллектом.

    Интерес россиян к наставничеству за последние пять лет вырос вдвое.

    Также Путин призвал не допустить дефицита школьных преподавателей из-за демографических изменений.

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    29 августа 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на химию в школах сегодня нужно обращать особое внимание.

    Президент России Владимир Путин отметил высокую значимость изучения естественных наук, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии открытия новых учебных заведений по видеосвязи, он акцентировал важность развития профильной инфраструктуры.

    «Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет. Накануне Дня знаний президент намерен провести встречу с преподавателями и победителями школьных олимпиад.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    29 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Россия увеличила число грантов для обучения иностранных студентов

    Фальков: Россия увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство науки и высшего образования России увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов до 3 тыс. и готово увеличить квоту на обучение иностранных студентов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Фальков на полях Казанского глобального молодежного саммита во время встречи с зарубежными коллегами заявил, что Министерство науки и высшего образования готово расширить квоты на обучение граждан других стран, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о введенной в прошлом году системе финансовой поддержки талантливых учащихся. Она покрывает не только образовательный процесс, но и затраты на билеты, медицинскую страховку, жилье, а также включает выплату стипендии.

    «В прошлый год их было 2 тыс., уже в этом мы хотим больше 3 тыс. И это тоже прекрасный аргумент в пользу получения образования в России», – подчеркнул Фальков.

    Ежегодно российские университеты выделяют 50 тыс. мест для иностранцев. По словам главы Минобрнауки, ведомство обязательно откликнется на просьбы зарубежных партнеров и обсудит дополнительное увеличение базовых квот при наличии такой потребности.

    МВД России напомнило о праве иностранных студентов государственных вузов на оформление разрешения на временное проживание.

    Министерство науки и высшего образования разработало концепцию единого вступительного экзамена по русскому языку для абитуриентов из других стран.

    Общее число обучающихся в российских университетах граждан других государств достигло 400 тыс. человек.

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    29 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал 1 сентября праздником общенационального значения для всех россиян

    Путин: День знаний в России давно приобрел общенациональное значение

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал День знаний праздником общенационального масштаба, который объединяет все поколения граждан страны.

    Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, студентами и педагогами заявил о важности наступающего учебного года, передает ТАСС. Мероприятие прошло в преддверии праздника в Московском педагогическом государственном университете.

    «Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Это событие, можно сказать праздник, который, безусловно, давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех», – сказал глава государства.

    Президент добавил, что День знаний касается всех поколений, от нынешних учащихся до их родителей, бабушек и дедушек. Он также отметил богатые традиции и инновации МПГУ, который является одним из старейших педагогических вузов страны с более чем 150-летней историей.

    Накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Путин отметил рост престижа профессии учителя среди абитуриентов.

    Также Путин подчеркнул невозможность замены живого преподавателя искусственным интеллектом.

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    29 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Кравцов: До конца 2030 года в России построят 100 новых школ и 150 детсадов

    Tекст: Вера Басилая

    Минпросвещения России до конца 2030 года построит еще 100 новых школ и 150 детских садов, а также приведет в нормативное состояние все школы России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    Накануне Дня знаний президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет, где провел встречу с преподавателями.

    В ходе мероприятия министр просвещения Сергей Кравцов поделился планами развития инфраструктуры. «До конца 2030 года мы построим еще 100 новых школ, там, где необходимо, там, где мы видим дефициты, и 150 новых детских садиков», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что к указанному сроку планируется максимально привести в нормативное состояние все российские школы. Кроме того, сейчас в стране активно реализуется масштабная программа капитального ремонта действующих детских садов и колледжей.

    Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возведении более 1,7 тыс. новых школ с 2019 года.

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    29 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил отечественную систему подготовки преподавателей.

    Владимир Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в РФ, подчеркнув, что не все страны могут таким похвастаться, передает РИА «Новости».

    «У нас и традиции замечательные, не все страны могут похвастаться такими традициями и достижениями в сфере педагогики, и инновации мы стараемся внедрять пошире и с максимальной эффективностью», – сказал Владимир Путин на встрече.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах.

    Путин заявил, что рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов.

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