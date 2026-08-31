Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Баррель Brent превысил 90 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Утром в понедельник фьючерсы на марку Brent с поставкой в ноябре выросли на 2,47%, достигнув отметки 90,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Декабрьские контракты прибавили 4,78% и составили 90,23 доллара. Одновременно октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 2,22% до 85,26 доллара.

Резкий скачок стоимости связан с взаимными атаками на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В Центральном командовании ВС США объяснили свои действия необходимостью помешать минированию Ормузского пролива.

В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты по военным объектам США в Иордании. Кроме того, ракеты были выпущены по американским судам в проливе и военным объектам в Западной Азии.