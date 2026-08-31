Число жертв наводнения в Непале достигло 903 человек

Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

Tекст: Вера Басилая

Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

«Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.