Число жертв наводнения в Непале достигло 903 человек

Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
«Число жертв возросло до 903», – говорится в сообщении агентства, которое ссылается на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.
Стихия обрушилась на северные районы страны в среду утром. Мощный поток воды хлынул со стороны Китая в реку Бхоте-Коши. Паводок стал следствием землетрясения и спровоцированного им оползня. Ранее сообщалось о 781 погибшем, при этом более 2 тыс. человек числились пропавшими без вести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв разрушительного паводка увеличилось до 788 человек.
Спасательные службы спасли из зоны бедствия более 8 тыс. пострадавших.
Власти Непала оценили затраты на восстановление приграничных районов в 5 млрд долларов.