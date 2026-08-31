РЭЦ: Жители Китая и Индии заинтересовались лечением в России

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию для сложных медицинских операций

Tекст: Мария Иванова

Жители стран Ближнего Востока, в первую очередь ОАЭ и Турции, а также Китая и Индии, стали значительно чаще приезжать в Россию для проведения сложных хирургических вмешательств, передает РИА «Новости».

Как рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, экспорт медицинских услуг из России уверенно растет. «Основной поток традиционно идет из стран СНГ – Казахстана, Узбекистана, Армении и Беларуси – на них приходится основная доля. При этом в последнее время заметно активизировались Ближний Восток, особенно ОАЭ и Турция, а также Китай и Индия, где пациенты все чаще выбирают Россию для сложных операций, которые в их странах либо недоступны, либо стоят в разы дороже», – заявила она.

По словам Никишиной, наибольшим спросом у иностранных пациентов пользуются такие высокотехнологичные направления, как кардиохирургия, онкология, трансплантология, нейрохирургия, офтальмология и ортопедия. Кроме того, в стране активно развивается косметология.

Глава РЭЦ также добавила, ссылаясь на данные Центробанка, что более половины объема медицинских услуг для иностранцев оказывается в Москве. В пятерку лидеров также вошли Московская область, Петербург, Татарстан и Новосибирская область.

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