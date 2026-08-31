  • Новость часаВ результате обрушения породы на руднике в Хабаровском крае погиб один человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые приключения «Смешариков» из Болохово
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Эксперт объяснил бессмысленность идеи Киева ограничить «Рассвет»
    Фон дер Ляйен покусилась на вклады европейцев
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    Welt: Дроны ВСУ не справляются с новыми российскими БПЛА
    Советник Путина раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    Эксперт: Признание Зеленского о складе под Киевом сорвало планы ЕС
    31 августа 2026, 08:10 • Новости дня

    Трамп пригрозил разнести на куски иранский остров Харк

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети сгенерированное нейросетью видео ракетного удара по иранскому острову Харк, пригрозив разнести его на куски.

    Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social кадры с ракетными ударами по иранскому острову Харк, передает Ura.ru. Видео было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

    «Остров Харк разносят на кусочки!!!» – написал Трамп. На опубликованных им кадрах видно, как по строениям на побережье наносятся ракетные удары, а затем они горят и взрываются.

    Американский лидер не пояснил цель публикации видео. Военные США 30 августа не сообщали об ударах по острову Харк. Остров расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Ранее Трамп не исключал попыток захвата этого острова американскими силами.

    Накануне портал Axios сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах захватить иранский остров Харк.

    Весной американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара по военным объектам на этой территории.

    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

    Комментарии (4)
    29 августа 2026, 05:09 • Новости дня
    Делси Родригес раскрыла подробности нефтяной сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла заключила сделку с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, заявила в Telegram-канале уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес.

    «Предусмотрено освоение 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, а также инвестиции более 100 млрд долларов и более 209 млрд долларов налоговых поступлений для государства», – сказано в представленном Родригес коммюнике.

    Эта сделка, как указано, значительно увеличит объемы добычи нефти при участии частных операторов.

    В посте Родригес в характерной для президента США Дональда Трампа торжественной манере написала об «историческом соглашении с правительством США».

    «Оно окажет значительное влияние на возрождение нашей страны. Эта инициатива является результатом укрепления отношений между Венесуэлой и США, и будет способствовать притоку инвестиций, направленных на восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры для развития нашей углеводородной отрасли», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой. Портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК.

    Комментарии (21)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу

    Американист Дудаков: Переименование Онтарио в Америку ухудшит позиции Трампа

    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки переименовать озеро Онтарио и другие антиканадские идеи главы Белого дома Дональда Трампа ухудшают рейтинги республиканцев. Президент США может в ближайшие месяцы отказаться от давления на Оттаву, но это вряд ли поможет его партии перед выборами в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее демократы решили помешать Трампу переименовать озеро на границе с Канадой.

    «Оттава по-прежнему отказывается идти на условия президента США Дональда Трампа в рамках торговой войны. На этом фоне глава Белого дома продолжает отчаянные попытки сколько-нибудь надавить на Канаду», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Покорителем Ирана Трамп стать не смог, сменить режим на Кубе не удалось, планы по Гренландии провалились, на украинском треке тоже нет результатов. В результате президент хочет за счет Оттавы добиться хотя бы одной победы во внешней политике, показать себя «крутым парнем», способным поставить канадцев на место», – продолжил спикер.

    «Но мы видим, что эти самые канадцы не встают на место. Более того, они симметрично отвечают на тарифы и рестрикции. В итоге президенту США остается переименовывать озера, потому что по-другому победить не получается», – заметил собеседник. Политолог выразил сомнение, что эта инициатива повысит популярность Трампа среди американского электората. «В стране практически все понимают, что эти шаги главы Белого дома вызваны отчаянием», – считает спикер.

    Американист спрогнозировал, что сценарий переименования озера Онтарио будет развиваться так же, как и тщетная попытка назвать Мексиканский залив Американским. «Что касается демократов, то они активно используют тему с торговой войной, обвиняя Трампа в повышенной инфляции. Учитывая товарооборот США и Канады, это болезненно сказывается на обеих сторонах», – заметил он.

    Таким образом, указал политолог, происходящее является выгодной повесткой для демократов. «Не исключаю, что Трампу придется в конечном счете, что называется, сдать назад в рамках торгового противостояния с Канадой и отменять тарифы ближе к началу парламентской кампании. Иначе позиции республиканцев могут стать совсем шаткими. Впрочем, в любом случае дело идет к их болезненному поражению на выборах», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Трамп переименовал озеро Онтарио – одно из пяти Великих озер на границе США и Канады – в озеро Америка. Глава Белого дома подписал соответствующий указ на фоне торговых споров Вашингтона с Оттавой. «Как вы знаете, мы переименовали Мексиканский залив, теперь он называется Американским заливом. Так что, если подумать, у нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – пошутил он на встрече с журналистами в четверг.

    В ответ на это представители Демократической партии США решили подготовить законопроект для отмены указа, пишет Axios. Тим Кеннеди, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, сопредседатель двухпартийной группы по вопросам северной границы, сообщил, что он «работает над документом».

    Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Дебби Дингелл также планирует внести законопроект об отмене исполнительного указа Трампа, сообщает Politico. «Я считаю это полным безумием и глубоко возмущена», – так она охарактеризовала инициативу главы Белого дома.

    Озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и оно сохранит название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. В интернете уже запустили продажу футболок с надписями: «Озеро Америка: Департамент туризма» и «Все еще озеро Онтарио».

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Трамп заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой

    Трамп заключил нефтяную сделку с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о продуктивном сотрудничестве с временным правительством Венесуэлы и получении контроля над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле для американского налогоплательщика.

    «Эта историческая сделка более чем удваивает американские запасы нефти, значительно увеличивает наши поставки нефти и значительно снизит цены на газ для всех американцев в будущем, помогая Венесуэле продолжать двигаться по пути к огромному успеху и процветанию. Эта сделка значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и США», – написал он в Thuth Social.

    Трамп сообщил, что над сделкой работали госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет. Они тесно сотрудничали с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, что позволило заключить «величайшую нефтяную сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК из-за предложения США по аренде нескольких нефтяных месторождений. Посол Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли.



    Комментарии (10)
    29 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран обвинил США в манипуляциях на энергетических рынках

    Аракчи: США пытаются манипулировать энергорынками в личных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская разведка располагает данными о попытках американских властей манипулировать мировыми ценами на энергоресурсы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По его словам, разведывательные службы Тегерана выявили масштабные попытки американского руководства влиять на стоимость энергоресурсов через средства массовой информации, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что подобные действия направлены на извлечение личной выгоды американскими чиновниками.

    «Наши разведывательные данные свидетельствуют о масштабных попытках манипулировать энергетическими рынками. Представители правительства США используют доверчивые СМИ для влияния на цены в личных целях... Сторонники Израиля также, используя оптимистичные прогнозы, разжигают войну», – заявил министр.

    Ранее Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    Экономист Игорь Юшков объяснил нынешнюю эскалацию лоббистскими усилиями западных энергетических компаний.

    Комментарии (2)
    29 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии

    Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
    @ Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.

    Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.

    «Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.

    Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.

    Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Bloomberg: Отставка Ливитт застала администрацию Трампа врасплох

    Tекст: Мария Иванова

    Отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт стала неожиданностью для администрации Дональда Трампа, вызвав опасения по поводу кадрового дефицита, пишут СМИ.

    Решение об отставке Кэролайн Ливитт стало настоящим сюрпризом для части команды Дональда Трампа, передает Bloomberg.

    «Уход Ливитт застал некоторых в Белом доме врасплох», – отмечают журналисты издания.

    Американский лидер не спешит с поиском преемника. В переходный период брифинги будут проводить члены президентского кабинета. Подобная практика уже применялась ранее в этом году во время отсутствия пресс-секретаря из-за рождения ребенка.

    Администрация президента США столкнулась с серией увольнений высокопоставленных чиновников. Свои посты покинули заместитель помощника по национальной безопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд. Череда отставок грозит кадровым вакуумом, а поиск новых специалистов может оказаться сложной задачей. Ряд других руководителей также рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Дональд Трамп анонсировал уход Кэролайн Ливитт с поста пресс-секретаря Белого дома ради воспитания детей. Позже американский лидер пошутил о недостатке любви со стороны своей помощницы.

    Незадолго до отставки чиновница раскритиковала передачу Джо Байденом огромного количества боеприпасов Украине.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США провели точечную операцию против КСИР

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели точечную операцию против иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Военные США категорически отвергли обвинения в свой адрес со стороны КСИР, который назвал действия США «актом агрессии». По версии США, удары наносились с целью предотвратить установку мин в Ормузском проливе.

    CENTCOM заявил в X, что именно Тегеран создал угрозу в регионе. Точечная операция потребовалась для защиты гражданских моряков, коммерческого судоходства и обеспечения свободного потока мировой торговли, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 23:54 • Новости дня
    Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива

    Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана заявляют, что полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат его контролировать, предлагая возможность прохода по нему судам, которые согласуют это с Тегераном.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана отвергли заявления США об открытии Ормузского пролива, назвав их попыткой контролировать цены на нефть и скрыть, по их словам, неудачи США.

    В заявлении говорится, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончатся военные действия США против Ирана и не будут выполнены соответствующие обязательства, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе.  Президент США назвал Ормузский пролив американской территорией. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.


    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 22:27 • Новости дня
    Трамп захотел назвать объект на Луне в свою честь

    Трамп предложил присвоить объекту на Луне свое имя

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп во время визита в космический центр в Техасе предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Президент США выразил надежду на появление лунного объекта, названного в его честь. Выступая в космическом центре в Техасе, политик заявил: «Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня», передает РИА «Новости».

    В ходе мероприятия он поприветствовал командира миссии Artemis II Рида Вайсмана. Трамп напомнил, что один из кратеров на спутнике Земли уже носит имя Кэрол в память о покойной супруге астронавта, и назвал это отличной идеей.

    Помимо рассуждений о лунной топонимике, президент подписал указ о создании американской космической академии. Ранее Трамп также распорядился переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, однако власти Канады отказались поддержать инициативу, сохранив историческое название водоема.

    До этого американский лидер уже переименовал Мексиканский залив в Американский. Кроме того, во Флориде именем Трампа назвали шоссе и аэропорт, хотя попытка разместить его имя на фасаде Кеннеди-центра в Вашингтоне завершилась демонтажем надписи по решению суда.

    Геологическая служба США официально сменила название озера Онтарио на Америку.

    Днем ранее американский лидер подписал соответствующий указ.

    В июле международный аэропорт Палм-Бич получил имя действующего президента.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 03:27 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет задумался о президентском кресле

    NBC: Хегсет задумался о президентской гонке

    Tекст: Катерина Туманова

    Источники сообщают, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждает с близкими возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2028 году.

    Министр обороны Хегсет обсудил с близкими друзьями и соратниками возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента США, сообщили NBS News два источника.

    А поводом для спекуляций Хегсета послужило событие, произошедшее в Айове в этом месяце. По словам двух источников, министр Хегсет сообщил близким друзьям и коллегам, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты США Дайэн Сэйр призвала к гуманитарным обменам с Россией. В августе президент США заявил, что уже выбрал   Вэнса в качестве преемника. Эррол Маск предрек Вэнсу пост президента.


    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе

    КСИР пригрозил ответить США на удар по острову Ларак

    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран накажет США за то, что американские беспилотники атаковали остров Ларак в Ормузском проливе, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «США и Израиль в очередной раз… решили возродить свою зловещую роль… агрессивным актом нападения на остров Ларак. Военные исламского Ирана дадут ответ на это нападение, агрессор будет наказан», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По данным портала Axios, удар по острову Ларак стал первой американской атакой на иранскую территорию с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Сообщается, что в результате атаки американских беспилотников погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Axios: Минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Tекст: Катерина Туманова

    Из более чем 200 объектов, извлеченных военными США из Ормузского пролива, минами оказались 11 предметов, узнал портал Axios.

    «Более 200 объектов, похожих на мины, были сметены с основного судоходного канала пролива. Американские официальные лица заявляют, что только 11 из них были настоящими минами, и лишь немногие были правильно установлены», – сказано в материале Axios.

    По данным американских чиновников, в последние недели движение танкеров по южному каналу увеличилось до 20-30 судов каждую ночь, перевозящих в среднем 9-10 млн баррелей. Это примерно половина довоенного объема.

    По словам главы Центрального командования США адмирала Брэда Купера, американская армия достигла в Ормузе важной вехи, освободив международный маршрут от мин. Он заявил о полном разминировании Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Геологическая служба США официально сменила название озера Онтарио на Америку

    Tекст: Мария Иванова

    Американское руководство приняло решение изменить географическое наименование одного из Великих озер на озеро Америка во всех государственных документах.

    Соответствующее постановление выпустила Геологическая служба США, передает ТАСС.

    Информацию об этом подтвердили представители Белого дома, сославшись на письмо руководителя ведомства Неда Мамулы.

    «Геологическая служба США (USGS) официально постановила переименовать бывшее озеро Онтарио в озеро Америка во всех официальных электронных документах USGS. В печатных документах это изменение вступит в силу в течение ближайших нескольких дней», – говорится в публикации администрации президента в соцсети.

    Новое название уже внесли в Информационную систему географических названий (GNIS). На картах водоем пока подписан старым именем, однако найти его через встроенный поиск можно исключительно по запросу «озеро Америка».

    Ранее глава государства Дональд Трамп анонсировал немедленное вступление в силу решения о смене топонима. Политик подчеркивал, что профильные ведомства уже заполнили все необходимые для процедуры документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США подписал указ о переименовании этого водоема.

    Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь заявил о сохранении исторического названия озера.

    В прошлом году американский лидер переименовал Мексиканский залив в Американский.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Кремле заявили об отказе Киева от реального урегулирования
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца
    Определен лидер G20 по стоимости электроэнергии
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради армии ФРГ
    СМИ: Богатейшая династия монархов Европы укрепила власть
    В России изменили правила отзыва сотрудников из отпуска