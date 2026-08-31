Россиянина нашли мертвым в кондоминиуме на Пхукете

Khaosod сообщила об обнаружении тела россиянина в кондоминиуме на Пхукете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданин России был найден мертвым в одном из жилых комплексов в районе Кату на острове Пхукет, сообщает ТАСС. По данным местной полиции, сигнал об обнаружении тела 43-летнего россиянина Максима Тарасова поступил в воскресенье вечером.

Прибывшие на место сотрудники полиции, представители районной администрации и судмедэксперт из больницы «Вачира Пхукет» провели осмотр помещения. По предварительным данным, признаков борьбы, насильственной смерти или ограбления в комнате не выявлено, личные вещи погибшего не тронуты. Специалисты оценивают давность наступления смерти примерно в три дня.

Тело направлено в больницу для проведения вскрытия и установления точной причины смерти. Местная полиция координирует свои действия с посольством России для оповещения родственников погибшего и организации репатриации тела. В генконсульстве РФ в провинции Пхукет подтвердили, что российские дипломаты получили уведомление из морга о поступлении тела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле молодая россиянка насмерть разбилась при падении с восьмого этажа кондоминиума в районе Катху.

В конце июня полиция обнаружила тело другого туриста из России в местной гостинице без следов насильственной смерти.

Весной на острове Пхукет в результате падения с высоты погиб двадцатидвухлетний гражданин РФ.