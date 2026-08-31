Мощное наводнение в Большом каньоне привело к гибели человека

Жертвой наводнения в Большом каньоне стал один человек, 15 пропали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия развернулась в районе Большого каньона, где спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины недалеко от реки Колорадо. На данный момент неизвестна судьба еще 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Из-за разгула стихии серьезно пострадала водопроводная система одноименного парка. Эта инфраструктура критически важна, так как обеспечивает подачу питьевой воды и используется для тушения возможных пожаров.

Власти штата уже эвакуировали 62 человека из наиболее опасных районов. Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений, при этом синоптики предупреждают, что проливные дожди могут продлиться еще несколько часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне из-за проливных дождей в американском штате Кентукки погибли четыре человека.

Накануне масштабный паводок на севере Непала унес жизни 781 человека.