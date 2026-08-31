Эксперты назвали среднюю стоимость школьного букета в России

Аналитики «Мегамаркета» подсчитали траты россиян на традиционные цветы к Дню знаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

В преддверии Дня знаний аналитики зафиксировали рост трат на праздничные атрибуты. «Средний чек на букет к 1 Сентября составляет 4800 рублей. 41% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще 32% – на композиции дороже 5 тыс. рублей, около четверти – на цветы от 1500 до 3 тыс. рублей», – передает ТАСС.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются розы, которые присутствуют в 90% праздничных покупок. Вторую и третью строчки рейтинга занимают хризантемы и пионы. Покупатели отдают явное предпочтение монобукетам, составляющим 75% от общего числа. Оставшаяся четверть приходится на сборные варианты с альстромериями, гортензиями и гипсофилами.

Цветовая гамма также имеет значение для покупателей. Розовые и разноцветные варианты делят лидерство, занимая по 30% рынка. Красные цветы выбирают 14% клиентов, а белые – лишь девять. Интересно, что мужчины тратят на подарки учителям больше женщин, отдавая в среднем 5300 рублей против 4100 рублей.

Основная доля покупок совершается в самый последний момент перед праздником. Пик спроса стабильно приходится на 31 августа, когда количество клиентов возрастает в четыре раза по сравнению с обычными днями. Чаще всего цветы приобретают люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня знаний мошенники начали создавать реалистичные изображения букетов с помощью нейросетей.

Российские педагоги посоветовали дарить учителям простые дачные цветы вместо дорогих роз.

В прошлом году более трети россиян планировали сократить траты на праздничные подарки преподавателям.