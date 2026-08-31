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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Эксперт объяснил бессмысленность идеи Киева ограничить «Рассвет»
    Фон дер Ляйен покусилась на вклады европейцев
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    Welt: Дроны ВСУ не справляются с новыми российскими БПЛА
    Советник Путина раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    Эксперт: Признание Зеленского о складе под Киевом сорвало планы ЕС
    31 августа 2026, 05:46 • Новости дня

    Роснедра сообщили о приросте запасов золота на 176,6 т за полгода

    Tекст: Антон Антонов

    Прирост запасов золота в России по итогам первого полугодия 2026 года составил 176,6 т, серебра – 1,4 тыс. тонн, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума.

    «По итогам первого полугодия прирост составил 176,6 т золота, 1,4 тыс. тонн серебра», – приводит слова Казанова РИА «Новости».

    По словам Казанова, за этот период на баланс поставили 340 тыс. тонн меди, 48,8 тыс. тонн свинца, 273,1 тыс. тонн цинка, 133,3 млн тонн железных руд, 163,4 млн тонн угля и 12,1 т платиноидов. Отдельно отмечен прирост запасов дефицитного для российской экономики циркония – 11,9 тыс. тонн.

    Руководитель Роснедр отметил, что объем запасов высоколиквидных полезных ископаемых в стране растет ежегодно – это касается золота, серебра, меди, свинца и цинка. Также фиксируется прирост железных руд, угля и платиноидов.

    Он объяснил эту динамику ростом спроса, развитием технологий и стратегической значимостью сырья для национальной экономики.

    Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дальнем Востоке в первом полугодии открыли свыше 90 месторождений золота с попутным серебром.

    Казанов также рассказал о больших запасах углеводородов на Дальнем Востоке, сопоставимых с крупнейшими нефтегазоносными провинциями мира.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о намерении российских предприятий довести ежегодную добычу золота до 500 т.

    30 августа 2026, 16:23 • Новости дня
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами

    Депутат Рады Безуглая сравнила текущую обстановку в Киеве с Краматорском

    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    @ Oleksandr Gusev/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обстановка в украинской столице стала вызывать стойкие ассоциации с ситуацией в Краматорске, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    «Киев пахнет Краматорском», – сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Киев затянул дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ.

    Атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде Киева.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Также российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, в Киеве зафиксировали масштабный пожар и взрывы на фоне полыхающих арсеналов с разлетающимися боеприпасами.

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    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    30 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    FT: Богатейшая династия монархов Европы укрепила власть

    FT: Наследный принц Лихтенштейна тайно расширил свою власть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Монархия Лихтенштейна в тайне от народа одобрила масштабную консолидацию власти в руках наследного принца под видом легализации женского наследования, пишет Financial Times.

    Как пишет РБК со ссылкой на Financial Times, наследный принц Лихтенштейна Алоиз объявил о равных правах женщин династии на престол, одновременно добившись тихого пересмотра семейного статута. За несколько дней до публичного заявления в замке Вадуц узкий круг родственников утвердил реформу, усилившую власть принца и сузившую контроль со стороны других членов княжеского дома.

    Еще до изменений Алоиз имел право вето на законы, мог отправлять правительство в отставку, распускать парламент, назначать судей и отклонять результаты референдумов. В июне он пообещал заблокировать инициативу о легализации абортов даже при поддержке граждан. По новым правилам принц сам определяет, кто входит в династию, а также устанавливает нормы по фамилиям, титулам и гербам.

    Семейный совет расширили с трех до пяти членов, но его влияние сократили: для помилования правящему дому теперь достаточно консультации, а не согласия совета. Право голоса в династии получили все совершеннолетние родственники по рождению, ранее голосовали только мужчины. Женское престолонаследие введено без обратной силы и будет действовать лишь для будущих потомков детей принца Алоиза, которые еще не родились.

    Княжеский дом отвергает трактовку реформ как усиление монарха и заявляет, что многие поправки лишь закрепили прежнюю практику. Пресс-секретарь Аня Нестлер подчеркнула: «Изменения не затрагивали конституционный баланс между правящим князем и народом». Реформу одобрили не парламент и не граждане, а совершеннолетние мужчины династии с правом наследовать престол.

    Голосование прошло тайно, бюллетени подсчитали 12 августа в замке Вадуц, и инициативу поддержали 70% участников. Членов семьи попросили не раскрывать результаты до официального объявления 15 августа, в Национальный день Лихтенштейна. Наследный принц, которому пятьдесят восемь лет, фактически руководит государством с 2004 года, когда его отец Ханс-Адам II передал ему повседневные суверенные полномочия.

    Правящий дом Лихтенштейна считается самой богатой монархической династией Европы, его состояние основано на доходах от частных активов. Княжеской семье принадлежит международная частная банковская группа LGT, которой руководит брат Алоиза принц Макс и которая управляет активами клиентов примерно на 482 млрд долларов, включая средства династии. За 2025 год банк перечислил семье около 878 млн долларов дивидендов.

    По оценке Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние княжеского дома превышает 13 млрд долларов, ключевым активом остается LGT Group, основанная в 1920 году и полностью принадлежащая Фонду княжеской семьи. Такое финансовое влияние, отмечает FT, делает фактическое отделение династии от государства затруднительным. В 2002 году Ханс-Адам II угрожал перевезти семью в Вену, если избиратели не одобрят расширение его полномочий по назначению и отставке правительств, и граждане тогда поддержали его на референдуме, вопреки предупреждению Совета Европы.

    Совет Европы называл поразительным тот факт, что внутренний закон о монархии Лихтенштейна находится вне конституции государства. На фоне этих оценок профессор Лейденского университета Ваутер Веенендаль сказал FT: «Принц – самый влиятельный политик в стране. Такая роль для монарха была бы немыслима в более крупных конституционных монархиях Европы». Пример маленького княжества, по его словам, демонстрирует исключительное сочетание политической и финансовой мощи в руках одной правящей семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия.

    В прошлом году великий герцог Люксембурга Анри официально отрекся от престола в пользу своего сына Гийома.

    Весной британский парламент отменил право наследственных пэров на места в Палате лордов.

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    30 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за усиление защиты медицинских работников

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на врачей и фельдшеров и усиления их правовой защиты, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание на то, что поддержка врачей является важной частью народной программы «Единой России», следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Безопасность медиков является частью системного развития здравоохранения и важным условием престижа профессии. Врач и фельдшер должны знать: государство защищает их так же последовательно, как они каждый день защищают здоровье и жизни миллионов людей», – сказал депутат.

    Парламентарий подчеркнул необходимость повышения требований к безопасности на рабочих местах и организации выездов скорой помощи. Он отметил, что только за 2025 год зафиксировано более 1,5 тыс. нападений на сотрудников экстренных служб, при этом многие случаи остаются незарегистрированными. По мнению Башанкаева, спасающие людей специалисты не должны рисковать собой из-за агрессии окружающих.

    В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

    Весной «Единая Россия» представила новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

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    30 августа 2026, 12:06 • Новости дня
    Welt: Украинские дроны не могут сбивать новые реактивные БПЛА России
    Welt: Украинские дроны не могут сбивать новые реактивные БПЛА России
    @ Робоавиа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые реактивные беспилотники из России стали серьезной угрозой для украинских систем противовоздушной обороны, которые не способны эффективно перехватывать высокоскоростные цели, пишет Welt.

    Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами при попытках уничтожить новые российские беспилотники, передает ТАСС.

    В репортаже корреспондента немецкого телеканала Welt Кристофа Ваннера отмечается, что аппараты с реактивными двигателями создают колоссальные трудности для противовоздушной обороны.

    «Эти российские дроны – реактивные беспилотники, то есть оснащенные реактивным двигателем – уже представляют огромную опасность для Украины», – сказал Ваннер. По его словам, украинские перехватчики сейчас практически бессильны против высокоскоростных дронов-камикадзе.

    Журналист подчеркнул, что Киев не поспевает за темпами развития технологий. Украинские средства защиты разрабатывались для противодействия старым моделям российских аппаратов. Россия провела модернизацию и теперь применяет реактивные беспилотники, а на подходе уже находятся другие перспективные разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Украины заявили об отсутствии эффективных средств противодействия российским реактивным беспилотникам.

    Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила о превосходстве новых скоростных аппаратов ВС РФ над украинскими дронами-перехватчиками.

    При этом российские инженеры создали уникальный беспилотник «Астра-ПВО» для уничтожения вражеских реактивных целей.

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    30 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    @ Martin Bertrand/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.

    По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

    Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

    «Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

    Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

    Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

    Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.

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    30 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    @ korpusafrica

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальные войска африканской республики при поддержке российских военнослужащих успешно подавили вооруженное нападение на правительственные здания в Ниамее, сообщил МИД России.

    Москва решительно поддерживает законное правительство африканского государства во главе с президентом Абдурахманом Чиани, передает МИД России. Накануне антиправительственные силы попытались атаковать ряд ключевых государственных объектов в столице страны.

    Вооруженный мятеж удалось оперативно подавить силами местной армии. Значительную помощь в нейтрализации угрозы оказали бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России. Сейчас ситуация в Ниамее полностью контролируется официальными властями.

    Российские дипломаты подчеркнули готовность и дальше помогать республике в противостоянии с экстремистскими группировками. В ведомстве добавили, что деструктивные силы зачастую действуют по прямой указке бывших европейских метрополий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в столице Нигера произошли ночные вооруженные столкновения.

    Во время беспорядков неизвестные попытались проникнуть в гостиницу с российскими дипломатами.

    Военное руководство африканской страны поблагодарило бойцов Африканского корпуса Минобороны за содействие в подавлении мятежа.

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    30 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии
    @ B. Leitner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители ФРГ вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов, свидетельствуют данные портала Verivox.

    Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

    Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

    Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

    «Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

    Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

    Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

    Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.

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    30 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство граждан Исландии на референдуме отвергли идею возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе.

    Ряд представителей Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что результаты голосования в Исландии могут негативно отразиться на имидже блока, передает РИА «Новости».

    На прошедшем в субботу референдуме около 53% граждан проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.

    «Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что отказ Исландии испортит впечатление о том, что блок является серьезным партнером в области обороны и безопасности, а не просто золотым билетом в экономику для более бедных государств Восточной Европы», – отмечает Financial Times.

    Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что действующее правительство не планирует инициировать новые переговоры с Евросоюзом. Она отметила серьезность проведения референдумов и нецелесообразность частого обращения к гражданам с подобными вопросами.

    Исландия впервые подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены из-за разногласий с Брюсселем по квотам на вылов рыбы и сельскохозяйственной политике. Несмотря на текущий отказ, возможность возвращения к вопросу о вступлении в будущем сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

    Перед референдумом власти Рейкьявика назвали сохранение контроля над рыболовством главным условием возможного вступления.

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    30 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    В России изменили правила отзыва сотрудников из отпуска

    РАНХиГС: Сотрудников вредных производств разрешили отзывать из отпуска при ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Работодатели смогут прерывать отпуск сотрудников опасных производств ради предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, сообщила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

    По словам Подольской, с 1 сентября 2026 года работодатели получают право отзывать из отпуска сотрудников вредных и опасных производств для ликвидации или предотвращения чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС. До вступления в силу новых правил подобная практика была законодательно запрещена.

    «Ключевое нововведение касается работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. С 1 сентября отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах», – подчеркнула Подольская. Среди таких оснований закон называет предотвращение катастроф, производственных аварий и устранение последствий стихийных бедствий.

    Эксперт отметила, что одного факта ЧС недостаточно для отзыва. Работодатель обязан доказать необходимость присутствия конкретного специалиста для минимизации последствий. Кроме того, сотрудник должен дать письменное согласие на прерывание отдыха, а его труд в этот период будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

    Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам вредных производств дополнительный оплачиваемый отпуск.

    Также профсоюзы разрешили работникам пропускать смены при чрезвычайных ситуациях.

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    30 августа 2026, 11:47 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил местный телеканал «Общественное».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в официальном Telegram-канале вещателя.

    Согласно сведениям электронной карты министерства цифровой трансформации, в населенном пункте продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

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    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    30 августа 2026, 15:26 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры «Ашан» и «Аврора» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы нанесли удары по крупным складам компаний «Ашан» и «Аврора», после чего в Киеве вновь прозвучала серия взрывов.

    Украинские средства массовой информации сообщили о поражении логистических объектов в районе Борисполя, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Под удар попали распределительные центры торговых сетей «Ашан» и «Аврора».

    Тем временем в самом Киеве продолжают звучать взрывы. Город атакуют российские реактивные беспилотные аппараты «Герань».

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

    Комментарии (2)
    30 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе Киева от реального урегулирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона сохраняет открытость к дипломатическому диалогу, однако украинские власти отказываются от участия в сложном процессе выработки мирных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Власти России по-прежнему готовы к проведению переговоров с украинской делегацией на территории Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что на данный момент для такого диалога нет никаких объективных предпосылок.

    «Заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет», – сказал Песков. Он отметил, что процесс достижения договоренностей требует проработки огромного количества деталей.

    Встреча лидеров двух государств имеет смысл исключительно для финальной фиксации уже достигнутых соглашений, добавил Песков. По его словам, обсуждать рабочие нюансы на высшем уровне нецелесообразно, однако именно от этой кропотливой работы отказывается Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для оптимистичных прогнозов по мирному разрешению конфликта.

    Представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным барьером на пути к урегулированию ситуации.

    Российская сторона считает целесообразной личную встречу лидеров двух стран только при наличии готовых к подписанию соглашений.

    Комментарии (5)
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