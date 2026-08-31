КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

Tекст: Антон Антонов

Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.