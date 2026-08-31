Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС

Tекст: Антон Антонов

«Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы. И теперь нам приходится делать это с большим трудом», – сказал Мерц в интервью ARD.

Мерц подчеркнул, что не он законодательно закрепил гарантированные тарифы на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет вперед. По его словам, это решение уже принято, и он не может его изменить, передает ТАСС.

Еще одной причиной роста цен канцлер назвал последствия конфликта вокруг Ирана. Одновременно он вновь выступил за строительство газовых тепловых электростанций, отметив, что тендеры на их проектирование и возведение уже запущены, решение согласовано внутри правительственной коалиции и одобрено в Брюсселе. Теперь, заявил Мерц, власти обязаны эти станции построить.

Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, подскочивших вследствие энергетического кризиса, сказал он. Мерц добавил, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими в G20 тарифами на электроэнергию в размере 35,6 евроцента за киловатт-час.

Мерц в июле признал отсутствие российских поставок газа основной причиной затяжного энергетического кризиса в Германии.

Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к пятикратному росту стоимости газа для немецких потребителей по сравнению с 2020 годом.