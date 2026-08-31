  • Новость часаЦена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые приключения «Смешариков» из Болохово
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Эксперт объяснил бессмысленность идеи Киева ограничить «Рассвет»
    Фон дер Ляйен покусилась на вклады европейцев
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    Welt: Дроны ВСУ не справляются с новыми российскими БПЛА
    Советник Путина раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    Эксперт: Признание Зеленского о складе под Киевом сорвало планы ЕС
    31 августа 2026, 02:02 • Новости дня

    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Высокие тарифы на электроэнергию в Германии отчасти стали следствием поспешного отказа от атомной энергетики, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы. И теперь нам приходится делать это с большим трудом», – сказал Мерц в интервью ARD.

    Мерц подчеркнул, что не он законодательно закрепил гарантированные тарифы на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет вперед. По его словам, это решение уже принято, и он не может его изменить, передает ТАСС.

    Еще одной причиной роста цен канцлер назвал последствия конфликта вокруг Ирана. Одновременно он вновь выступил за строительство газовых тепловых электростанций, отметив, что тендеры на их проектирование и возведение уже запущены, решение согласовано внутри правительственной коалиции и одобрено в Брюсселе. Теперь, заявил Мерц, власти обязаны эти станции построить.

    Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, подскочивших вследствие энергетического кризиса, сказал он. Мерц добавил, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими в G20 тарифами на электроэнергию в размере 35,6 евроцента за киловатт-час.

    Мерц в июле признал отсутствие российских поставок газа основной причиной затяжного энергетического кризиса в Германии.

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к пятикратному росту стоимости газа для немецких потребителей по сравнению с 2020 годом.

    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

    Комментарии (24)
    30 августа 2026, 16:23 • Новости дня
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами

    Депутат Рады Безуглая сравнила текущую обстановку в Киеве с Краматорском

    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    @ Oleksandr Gusev/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обстановка в украинской столице стала вызывать стойкие ассоциации с ситуацией в Краматорске, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    «Киев пахнет Краматорском», – сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Киев затянул дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ.

    Атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде Киева.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Также российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, в Киеве зафиксировали масштабный пожар и взрывы на фоне полыхающих арсеналов с разлетающимися боеприпасами.

    Комментарии (8)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Советник президента раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа

    Кобяков заявил о планах США захватить контроль над Арктикой через Гренландию

    Советник президента раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива президента США Дональда Трампа по Гренландии изначально была нацелена на установление полного контроля Вашингтона над арктическим регионом для создания альтернативного транзитного маршрута, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, план президента США по Гренландии предполагал объединение всей остальной Арктики под контролем Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Он заявил, что этот амбициозный маршрут задумывался как прямая альтернатива Северному морскому пути из Тихого океана в Северную Атлантику.

    «Положен под сукно», – охарактеризовал Кобяков текущее состояние американского проекта.

    Советник главы государства пояснил, что план включал Северо-Западный проход и европейский Север вплоть до российских вод Баренцева моря. Только при таком раскладе и с поддержкой скандинавских стран Вашингтон мог бы конкурировать с российским транзитным потенциалом.

    Ранее Кобяков подчеркивал, что использование Северного морского пути невозможно без участия Москвы даже летом. Ключевыми факторами безопасности маршрута выступают отечественная навигация, ледовая разведка, услуги лоцманов и развитая портовая инфраструктура.

    Накануне Антон Кобяков напомнил об обязательной круглогодичной потребности иностранных судов в российской инфраструктуре Северного морского пути.

    В начале года Дания не смогла изменить позицию Вашингтона по поводу планов включения Гренландии в состав США.

    Профессор ВШЭ Марат Баширов назвал заявления президента США амбициозной попыткой раздела Арктики.

    Комментарии (9)
    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Комментарии (19)
    30 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за усиление защиты медицинских работников

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на врачей и фельдшеров и усиления их правовой защиты, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание на то, что поддержка врачей является важной частью народной программы «Единой России», следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Безопасность медиков является частью системного развития здравоохранения и важным условием престижа профессии. Врач и фельдшер должны знать: государство защищает их так же последовательно, как они каждый день защищают здоровье и жизни миллионов людей», – сказал депутат.

    Парламентарий подчеркнул необходимость повышения требований к безопасности на рабочих местах и организации выездов скорой помощи. Он отметил, что только за 2025 год зафиксировано более 1,5 тыс. нападений на сотрудников экстренных служб, при этом многие случаи остаются незарегистрированными. По мнению Башанкаева, спасающие людей специалисты не должны рисковать собой из-за агрессии окружающих.

    В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

    Весной «Единая Россия» представила новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

    Комментарии (2)
    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

    Комментарии (3)
    30 августа 2026, 12:06 • Новости дня
    Welt: Украинские дроны не могут сбивать новые реактивные БПЛА России
    Welt: Украинские дроны не могут сбивать новые реактивные БПЛА России
    @ Робоавиа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые реактивные беспилотники из России стали серьезной угрозой для украинских систем противовоздушной обороны, которые не способны эффективно перехватывать высокоскоростные цели, пишет Welt.

    Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами при попытках уничтожить новые российские беспилотники, передает ТАСС.

    В репортаже корреспондента немецкого телеканала Welt Кристофа Ваннера отмечается, что аппараты с реактивными двигателями создают колоссальные трудности для противовоздушной обороны.

    «Эти российские дроны – реактивные беспилотники, то есть оснащенные реактивным двигателем – уже представляют огромную опасность для Украины», – сказал Ваннер. По его словам, украинские перехватчики сейчас практически бессильны против высокоскоростных дронов-камикадзе.

    Журналист подчеркнул, что Киев не поспевает за темпами развития технологий. Украинские средства защиты разрабатывались для противодействия старым моделям российских аппаратов. Россия провела модернизацию и теперь применяет реактивные беспилотники, а на подходе уже находятся другие перспективные разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Украины заявили об отсутствии эффективных средств противодействия российским реактивным беспилотникам.

    Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила о превосходстве новых скоростных аппаратов ВС РФ над украинскими дронами-перехватчиками.

    При этом российские инженеры создали уникальный беспилотник «Астра-ПВО» для уничтожения вражеских реактивных целей.

    Комментарии (4)
    30 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    @ Martin Bertrand/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.

    По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

    Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

    «Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

    Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

    Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

    Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.

    Комментарии (11)
    30 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    FT: Богатейшая династия монархов Европы укрепила власть

    FT: Наследный принц Лихтенштейна тайно расширил свою власть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Монархия Лихтенштейна в тайне от народа одобрила масштабную консолидацию власти в руках наследного принца под видом легализации женского наследования, пишет Financial Times.

    Как пишет РБК со ссылкой на Financial Times, наследный принц Лихтенштейна Алоиз объявил о равных правах женщин династии на престол, одновременно добившись тихого пересмотра семейного статута. За несколько дней до публичного заявления в замке Вадуц узкий круг родственников утвердил реформу, усилившую власть принца и сузившую контроль со стороны других членов княжеского дома.

    Еще до изменений Алоиз имел право вето на законы, мог отправлять правительство в отставку, распускать парламент, назначать судей и отклонять результаты референдумов. В июне он пообещал заблокировать инициативу о легализации абортов даже при поддержке граждан. По новым правилам принц сам определяет, кто входит в династию, а также устанавливает нормы по фамилиям, титулам и гербам.

    Семейный совет расширили с трех до пяти членов, но его влияние сократили: для помилования правящему дому теперь достаточно консультации, а не согласия совета. Право голоса в династии получили все совершеннолетние родственники по рождению, ранее голосовали только мужчины. Женское престолонаследие введено без обратной силы и будет действовать лишь для будущих потомков детей принца Алоиза, которые еще не родились.

    Княжеский дом отвергает трактовку реформ как усиление монарха и заявляет, что многие поправки лишь закрепили прежнюю практику. Пресс-секретарь Аня Нестлер подчеркнула: «Изменения не затрагивали конституционный баланс между правящим князем и народом». Реформу одобрили не парламент и не граждане, а совершеннолетние мужчины династии с правом наследовать престол.

    Голосование прошло тайно, бюллетени подсчитали 12 августа в замке Вадуц, и инициативу поддержали 70% участников. Членов семьи попросили не раскрывать результаты до официального объявления 15 августа, в Национальный день Лихтенштейна. Наследный принц, которому пятьдесят восемь лет, фактически руководит государством с 2004 года, когда его отец Ханс-Адам II передал ему повседневные суверенные полномочия.

    Правящий дом Лихтенштейна считается самой богатой монархической династией Европы, его состояние основано на доходах от частных активов. Княжеской семье принадлежит международная частная банковская группа LGT, которой руководит брат Алоиза принц Макс и которая управляет активами клиентов примерно на 482 млрд долларов, включая средства династии. За 2025 год банк перечислил семье около 878 млн долларов дивидендов.

    По оценке Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние княжеского дома превышает 13 млрд долларов, ключевым активом остается LGT Group, основанная в 1920 году и полностью принадлежащая Фонду княжеской семьи. Такое финансовое влияние, отмечает FT, делает фактическое отделение династии от государства затруднительным. В 2002 году Ханс-Адам II угрожал перевезти семью в Вену, если избиратели не одобрят расширение его полномочий по назначению и отставке правительств, и граждане тогда поддержали его на референдуме, вопреки предупреждению Совета Европы.

    Совет Европы называл поразительным тот факт, что внутренний закон о монархии Лихтенштейна находится вне конституции государства. На фоне этих оценок профессор Лейденского университета Ваутер Веенендаль сказал FT: «Принц – самый влиятельный политик в стране. Такая роль для монарха была бы немыслима в более крупных конституционных монархиях Европы». Пример маленького княжества, по его словам, демонстрирует исключительное сочетание политической и финансовой мощи в руках одной правящей семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия.

    В прошлом году великий герцог Люксембурга Анри официально отрекся от престола в пользу своего сына Гийома.

    Весной британский парламент отменил право наследственных пэров на места в Палате лордов.

    Комментарии (5)
    30 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей использовать 10 трлн евро, которые европейцы хранят на банковских депозитах.

    Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

    «Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

    Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

    «Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    Комментарии (20)
    30 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    @ korpusafrica

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальные войска африканской республики при поддержке российских военнослужащих успешно подавили вооруженное нападение на правительственные здания в Ниамее, сообщил МИД России.

    Москва решительно поддерживает законное правительство африканского государства во главе с президентом Абдурахманом Чиани, передает МИД России. Накануне антиправительственные силы попытались атаковать ряд ключевых государственных объектов в столице страны.

    Вооруженный мятеж удалось оперативно подавить силами местной армии. Значительную помощь в нейтрализации угрозы оказали бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России. Сейчас ситуация в Ниамее полностью контролируется официальными властями.

    Российские дипломаты подчеркнули готовность и дальше помогать республике в противостоянии с экстремистскими группировками. В ведомстве добавили, что деструктивные силы зачастую действуют по прямой указке бывших европейских метрополий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в столице Нигера произошли ночные вооруженные столкновения.

    Во время беспорядков неизвестные попытались проникнуть в гостиницу с российскими дипломатами.

    Военное руководство африканской страны поблагодарило бойцов Африканского корпуса Минобороны за содействие в подавлении мятежа.

    Комментарии (2)
    30 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии
    @ B. Leitner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители ФРГ вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов, свидетельствуют данные портала Verivox.

    Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

    Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

    Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

    «Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

    Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

    Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

    Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.

    Комментарии (9)
    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

    Комментарии (4)
    30 августа 2026, 11:47 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил местный телеканал «Общественное».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в официальном Telegram-канале вещателя.

    Согласно сведениям электронной карты министерства цифровой трансформации, в населенном пункте продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    В России изменили правила отзыва сотрудников из отпуска

    РАНХиГС: Сотрудников вредных производств разрешили отзывать из отпуска при ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Работодатели смогут прерывать отпуск сотрудников опасных производств ради предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, сообщила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

    По словам Подольской, с 1 сентября 2026 года работодатели получают право отзывать из отпуска сотрудников вредных и опасных производств для ликвидации или предотвращения чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС. До вступления в силу новых правил подобная практика была законодательно запрещена.

    «Ключевое нововведение касается работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. С 1 сентября отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах», – подчеркнула Подольская. Среди таких оснований закон называет предотвращение катастроф, производственных аварий и устранение последствий стихийных бедствий.

    Эксперт отметила, что одного факта ЧС недостаточно для отзыва. Работодатель обязан доказать необходимость присутствия конкретного специалиста для минимизации последствий. Кроме того, сотрудник должен дать письменное согласие на прерывание отдыха, а его труд в этот период будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

    Трудовой кодекс гарантирует сотрудникам вредных производств дополнительный оплачиваемый отпуск.

    Также профсоюзы разрешили работникам пропускать смены при чрезвычайных ситуациях.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Кремле заявили об отказе Киева от реального урегулирования
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца
    Определен лидер G20 по стоимости электроэнергии
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради армии ФРГ
    СМИ: Богатейшая династия монархов Европы укрепила власть
    В России изменили правила отзыва сотрудников из отпуска