  • Новость часаЦена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня

    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

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    29 августа 2026, 05:09 • Новости дня
    Делси Родригес раскрыла подробности нефтяной сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла заключила сделку с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, заявила в Telegram-канале уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес.

    «Предусмотрено освоение 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, а также инвестиции более 100 млрд долларов и более 209 млрд долларов налоговых поступлений для государства», – сказано в представленном Родригес коммюнике.

    Эта сделка, как указано, значительно увеличит объемы добычи нефти при участии частных операторов.

    В посте Родригес в характерной для президента США Дональда Трампа торжественной манере написала об «историческом соглашении с правительством США».

    «Оно окажет значительное влияние на возрождение нашей страны. Эта инициатива является результатом укрепления отношений между Венесуэлой и США, и будет способствовать притоку инвестиций, направленных на восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры для развития нашей углеводородной отрасли», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой. Портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Трамп заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой

    Трамп заключил нефтяную сделку с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о продуктивном сотрудничестве с временным правительством Венесуэлы и получении контроля над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле для американского налогоплательщика.

    «Эта историческая сделка более чем удваивает американские запасы нефти, значительно увеличивает наши поставки нефти и значительно снизит цены на газ для всех американцев в будущем, помогая Венесуэле продолжать двигаться по пути к огромному успеху и процветанию. Эта сделка значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и США», – написал он в Thuth Social.

    Трамп сообщил, что над сделкой работали госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет. Они тесно сотрудничали с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, что позволило заключить «величайшую нефтяную сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК из-за предложения США по аренде нескольких нефтяных месторождений. Посол Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли.



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    28 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК
    @ CHROMORANGE/franz perc/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла внимательно изучает план выхода из ОПЕК, что станет новым ударом по нефтяному картелю, в создании которого страна принимала участие более 60 лет назад, идея выхода обсуждалась на переговорах с официальными лицами из США, окончательное решение еще не принято.

    «Решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стало бы иллюстрацией масштабных политических перемен в Каракасе, произошедших после того, как президент США Дональд Трамп сверг многолетнего лидера Николаса Мадуро и взял под контроль продажу нефти в стране», передает агентство Bloomberg.

    По словам источников, представители обеих стран обсуждают это предложение. Некоторые из них сообщили, что обсуждаемый вариант соглашения – это 100-летняя аренда нескольких нефтяных месторождений.

    Подобная сделка соответствует доктрине Монро о расширении американского влияния в Западном полушарии. Ранее Трамп назвал Венесуэлу 51-м штатом и заявил, что США контролируют нефть этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало, что Трамп  выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента. В январе власти Венесуэлы согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти.

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    29 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран обвинил США в манипуляциях на энергетических рынках

    Аракчи: США пытаются манипулировать энергорынками в личных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская разведка располагает данными о попытках американских властей манипулировать мировыми ценами на энергоресурсы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По его словам, разведывательные службы Тегерана выявили масштабные попытки американского руководства влиять на стоимость энергоресурсов через средства массовой информации, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что подобные действия направлены на извлечение личной выгоды американскими чиновниками.

    «Наши разведывательные данные свидетельствуют о масштабных попытках манипулировать энергетическими рынками. Представители правительства США используют доверчивые СМИ для влияния на цены в личных целях... Сторонники Израиля также, используя оптимистичные прогнозы, разжигают войну», – заявил министр.

    Ранее Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    Экономист Игорь Юшков объяснил нынешнюю эскалацию лоббистскими усилиями западных энергетических компаний.

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    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военных США на Ближнем Востоке пообещали лишить  мобильных телефонов. Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану. КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    28 августа 2026, 05:12 • Новости дня
    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве
    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России, отметил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    «Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата «штрафа», после чего танкер освобождается. В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», – сказал он РИА «Новости».

    Студенников добавил, что истинным мотивом подобных действий выступает стремление нанести масштабный ущерб российской экономике. По его мнению, европейские страны целенаправленно пытаются подорвать экспорт российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными. Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.


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    29 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии

    Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
    @ Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.

    Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.

    «Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.

    Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.

    Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.

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    29 августа 2026, 01:11 • Новости дня
    «Роснефть» назвала основной свой приоритет на российском рынке

    «Роснефть» назвала приоритетом поставки качественного топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    В период с января по июнь «Роснефть» переработала 35,5 млн тонн сырья, обеспечив бесперебойную продажу горючего внутри страны, сообщили в компании.

    «Стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом, особенно в период серьезного дефицита нефтепродуктов, один из основных приоритетов деятельности «Роснефти», – заявила компания.

    За первые шесть месяцев 2026 года объемы реализации нефтепродуктов в России достигли 18,8 млн тонн, передает ТАСС.

    Доля «Роснефти» в общих биржевых продажах бензина и дизеля составила 29%, достигнув показателя в 3,8 млн тонн. Глубина переработки нефти в январе – июне 2026 года составила 76,2%, выход светлых нефтепродуктов – 60,2%.

    «Снижение объемов переработки обусловлено проведением ремонтно-восстановительных работ, а также сохраняющимися логистическими ограничениями», – сказано в сообщении компании.

    Для сравнения, в первом полугодии 2025 года заводы переработали 38,7 млн тонн нефти, а поставки на внутренний рынок достигли 20 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае компания «Роснефть» зафиксировала рост запасов углеводородов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента. Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС. Глава Роснедр Казанов спрогнозировал воспроизводство запасов углеводородов.

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    28 августа 2026, 23:54 • Новости дня
    Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива

    Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана заявляют, что полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат его контролировать, предлагая возможность прохода по нему судам, которые согласуют это с Тегераном.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана отвергли заявления США об открытии Ормузского пролива, назвав их попыткой контролировать цены на нефть и скрыть, по их словам, неудачи США.

    В заявлении говорится, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончатся военные действия США против Ирана и не будут выполнены соответствующие обязательства, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе.  Президент США назвал Ормузский пролив американской территорией. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.


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    29 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Axios: Минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Tекст: Катерина Туманова

    Из более чем 200 объектов, извлеченных военными США из Ормузского пролива, минами оказались 11 предметов, узнал портал Axios.

    «Более 200 объектов, похожих на мины, были сметены с основного судоходного канала пролива. Американские официальные лица заявляют, что только 11 из них были настоящими минами, и лишь немногие были правильно установлены», – сказано в материале Axios.

    По данным американских чиновников, в последние недели движение танкеров по южному каналу увеличилось до 20-30 судов каждую ночь, перевозящих в среднем 9-10 млн баррелей. Это примерно половина довоенного объема.

    По словам главы Центрального командования США адмирала Брэда Купера, американская армия достигла в Ормузе важной вехи, освободив международный маршрут от мин. Он заявил о полном разминировании Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.

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    28 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

    ЦАХАЛ: Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

    Вооруженные силы еврейского государства провели целенаправленную операцию против группы боевиков в районе крупного палестинского города Дженин, передает ТАСС.

    «Армия обороны Израиля осуществила точечный удар по нескольким террористам в районе Дженина», – подчеркивается в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Несколько дней назад израильские военные ликвидировали двух участников нападения на еврейское государство.

    В прошлом году армия обороны Израиля расширила контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.

    Во время рейда около Дженина военные застрелили двухлетнюю девочку.

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    30 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США и Израилю, назвав их общими врагами мусульманского мира.

    Хаменеи заявил, что все исламские государства должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

    «Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

    По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

    В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

    В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

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    28 августа 2026, 07:40 • Новости дня
    Пентагон заявил об успешном разминировании Ормузского пролива

    Пентагон сообщил о завершении очистки Ормузского пролива от морских мин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США успешно разминировали Ормузский пролив, утверждает глава центрального командования Пентагона Брэд Купер.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки успешно завершили операцию по очистке Ормузского пролива от морских мин, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер.

    «Военные США достигли важнейшего момента в Ормузском проливе. Мы успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе», – подчеркнул Купер в своем видеообращении в социальной сети X. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что американские союзники сомневаются в полном разминировании акватории.

    Обострение ситуации в регионе началось после заявления Дональда Трампа 8 июля о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. В ответ на предполагаемые действия Тегерана против коммерческих судов американские военные провели серию атак. Иранская сторона ответила ударами по базам США на Ближнем Востоке, перекрыла пролив и обвинила Вашингтон в срыве договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива.

    Несколькими днями ранее Вашингтон и Тегеран согласовали условия прекращения огня.

    Весной Пентагон направил два эсминца для очистки вод от иранских мин.

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    30 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе

    КСИР пригрозил ответить США на удар по острову Ларак

    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран накажет США за то, что американские беспилотники атаковали остров Ларак в Ормузском проливе, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «США и Израиль в очередной раз… решили возродить свою зловещую роль… агрессивным актом нападения на остров Ларак. Военные исламского Ирана дадут ответ на это нападение, агрессор будет наказан», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По данным портала Axios, удар по острову Ларак стал первой американской атакой на иранскую территорию с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Сообщается, что в результате атаки американских беспилотников погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

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