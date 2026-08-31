Лавров: Страны НАТО ведут дело к маргинализации Арктического совета

Tекст: Антон Антонов

«Одним из проявлений антироссийской политики Запада стало блокирование работы некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере. Часть из них прекратили своё существование, деятельность других в значительной степени утратила смысл без участия России, которая была вынуждена разорвать с ними связи на фоне враждебных шагов. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет», – заявил Лавров в статье, опубликованной на arctic.ru.

Он отметил, что с марта 2022 года из-за действий западных стран-членов организация фактически находится в замороженном состоянии. Министерские встречи и заседания Комитета старших должностных лиц – ключевого координирующего органа совета – не проводятся, возможности реализации совместных проектов сильно ограничены. Работа организации сейчас сводится к экспертным контактам и удаленным встречам рабочих групп.

Москва готова к возобновлению полноценной работы Арктического совета, но только на основе честного взаимодействия и учета законных интересов всех участников.

«Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своём узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета», – заявил он.

Подчеркивается, что Россия располагает территориями, логистикой, технологиями и надежными партнерами для реализации собственных арктических планов независимо от развития событий вокруг совета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

Замглавы МИД России Александр Грушко призвал возобновить полноценную работу Арктического совета.

Лавров заявил о необходимости убрать украинизацию из повестки организации.