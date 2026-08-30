Природный пожар подобрался к жилым домам в Анапе

Tекст: Денис Тельманов

Ситуация с распространением огня в Анапе потребовала оперативного вмешательства экстренных служб, передает РИА «Новости». Возгорание началось в воскресенье днем на плавнях, охватив территорию порядка десяти гектаров, из-за чего пришлось ограничить движение по федеральной трассе.

«Усиливаем спасательные расчеты на улицах, где огонь близко подошел к жилой застройке. Это улица Набережная в станице Анапской, улица Озерная в хуторе Чембурке, улица Северная и улица Родниковая в микрорайоне Алексеевский», – заявила глава города Светлана Маслова.

Для защиты жилого сектора задействованы сотрудники МЧС, полиция и специалисты из соседних муниципалитетов. Сейчас борьбу со стихией ведут более 70 человек и 29 единиц спецтехники.

В оперативном штабе региона уточнили, что к ликвидации пламени планируют подключить самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Авиация приступит к работе сразу после отмены сигнала беспилотной опасности в районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа в анапском заповеднике «Утриш» из-за падения беспилотника вспыхнул крупный лесной пожар.

На следующий день спасатели сократили площадь активного горения до одного гектара.

Позже пожарные полностью локализовали возгорание с помощью вертолета Ми-6 и самолета-амфибии.