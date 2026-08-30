Песков: Путин и Пашинян обсудят в Бишкеке референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Бишкеке обсудят тему референдума о будущем страны в связи с выбором между ЕС и ЕАЭС, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, каждый контакт глав двух государств имеет большое значение.

«Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум», – отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что идею проведения голосования ранее выдвинули лидеры стран ЕАЭС, приняв соответствующее заявление на саммите в Астане.

Российский президент примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который состоится с 31 августа по 1 сентября. В мероприятиях ожидается участие лидеров Китая, Индии, Белоруссии, Ирана, Казахстана и других стран.

Как писала газета «ВЗГЛЯД», российский МИД ожидает от Еревана решения о голосовании до декабря.

Ранее Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили необходимость скорейшего плебисцита по телефону.

Руководители стран ЕАЭС официально поддержали идею выбора между двумя союзами.