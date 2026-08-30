Мадуро опубликовал фото из американской тюрьмы

Президент Венесуэлы Мадуро опубликовал фото из тюрьмы в США

Tекст: Мария Иванова

Находящийся в американской тюрьме президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в сером спортивном костюме, передает ТАСС. На снимке политик улыбается, стоя у стены.

«Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», – написал политик в соцсети.

В начале января американские военные атаковали несколько объектов в Венесуэле, после чего задержали и вывезли Мадуро вместе с супругой Силию Флорес в Соединенные Штаты. 5 января они предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в причастности к наркоторговле. Свою вину они не признали. Сейчас обязанности главы Венесуэлы исполняет Делси Родригес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын венесуэльского лидера рассказал о хорошем самочувствии отца в нью-йоркской тюрьме.

После заседания суда Николас Мадуро назвал себя военнопленным.

Соединенные Штаты предъявили политику и его жене обвинения в наркотерроризме.