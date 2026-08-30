  • Новость часаПесков сообщил о насыщенной поездке Путина в Киргизию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые приключения «Смешариков» из Болохово
    Эксперт объяснил бессмысленность идеи Киева ограничить «Рассвет»
    Reuters: ЕС разочарован итогами референдума в Исландии
    Фон дер Ляйен покусилась на вклады европейцев
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    Welt: Дроны ВСУ не справляются с новыми российскими БПЛА
    Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж
    Советник Путина раскрыл истинную цель «гренландского плана» Трампа
    Эксперт: Признание Зеленского о складе под Киевом сорвало планы ЕС
    30 августа 2026, 19:05 • Новости дня

    Bloomberg: Отставка Ливитт застала администрацию Трампа врасплох

    Tекст: Мария Иванова

    Отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт стала неожиданностью для администрации Дональда Трампа, вызвав опасения по поводу кадрового дефицита, пишут СМИ.

    Решение об отставке Кэролайн Ливитт стало настоящим сюрпризом для части команды Дональда Трампа, передает Bloomberg.

    «Уход Ливитт застал некоторых в Белом доме врасплох», – отмечают журналисты издания.

    Американский лидер не спешит с поиском преемника. В переходный период брифинги будут проводить члены президентского кабинета. Подобная практика уже применялась ранее в этом году во время отсутствия пресс-секретаря из-за рождения ребенка.

    Администрация президента США столкнулась с серией увольнений высокопоставленных чиновников. Свои посты покинули заместитель помощника по национальной безопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд. Череда отставок грозит кадровым вакуумом, а поиск новых специалистов может оказаться сложной задачей. Ряд других руководителей также рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Дональд Трамп анонсировал уход Кэролайн Ливитт с поста пресс-секретаря Белого дома ради воспитания детей. Позже американский лидер пошутил о недостатке любви со стороны своей помощницы.

    Незадолго до отставки чиновница раскритиковала передачу Джо Байденом огромного количества боеприпасов Украине.

    28 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    @ Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переименованное американским президентом Дональдом Трампом озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и сохранит это название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

    «Название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io, которое, вполне уместно, означает «озеро красивое, озеро большое». Это название существует более 400 лет, предшествуя как Конфедерации Канады, так и Декларации независимости США», –  написал он в соцсети Х.

    Карни добавил, что в Канаде знают о переменах и обновлении США, однако, «называть вещи в реальности, значит называть озеро Онтарио: тогда, сейчас и всегда».

    Напомним, 27 августа Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку. Он подписал официальный указ об изменении названия озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Он также предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Глава Белого дома назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться».


    Комментарии (11)
    29 августа 2026, 05:09 • Новости дня
    Делси Родригес раскрыла подробности нефтяной сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла заключила сделку с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, заявила в Telegram-канале уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес.

    «Предусмотрено освоение 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, а также инвестиции более 100 млрд долларов и более 209 млрд долларов налоговых поступлений для государства», – сказано в представленном Родригес коммюнике.

    Эта сделка, как указано, значительно увеличит объемы добычи нефти при участии частных операторов.

    В посте Родригес в характерной для президента США Дональда Трампа торжественной манере написала об «историческом соглашении с правительством США».

    «Оно окажет значительное влияние на возрождение нашей страны. Эта инициатива является результатом укрепления отношений между Венесуэлой и США, и будет способствовать притоку инвестиций, направленных на восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры для развития нашей углеводородной отрасли», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой. Портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК.

    Комментарии (21)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу

    Американист Дудаков: Переименование Онтарио в Америку ухудшит позиции Трампа

    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки переименовать озеро Онтарио и другие антиканадские идеи главы Белого дома Дональда Трампа ухудшают рейтинги республиканцев. Президент США может в ближайшие месяцы отказаться от давления на Оттаву, но это вряд ли поможет его партии перед выборами в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее демократы решили помешать Трампу переименовать озеро на границе с Канадой.

    «Оттава по-прежнему отказывается идти на условия президента США Дональда Трампа в рамках торговой войны. На этом фоне глава Белого дома продолжает отчаянные попытки сколько-нибудь надавить на Канаду», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Покорителем Ирана Трамп стать не смог, сменить режим на Кубе не удалось, планы по Гренландии провалились, на украинском треке тоже нет результатов. В результате президент хочет за счет Оттавы добиться хотя бы одной победы во внешней политике, показать себя «крутым парнем», способным поставить канадцев на место», – продолжил спикер.

    «Но мы видим, что эти самые канадцы не встают на место. Более того, они симметрично отвечают на тарифы и рестрикции. В итоге президенту США остается переименовывать озера, потому что по-другому победить не получается», – заметил собеседник. Политолог выразил сомнение, что эта инициатива повысит популярность Трампа среди американского электората. «В стране практически все понимают, что эти шаги главы Белого дома вызваны отчаянием», – считает спикер.

    Американист спрогнозировал, что сценарий переименования озера Онтарио будет развиваться так же, как и тщетная попытка назвать Мексиканский залив Американским. «Что касается демократов, то они активно используют тему с торговой войной, обвиняя Трампа в повышенной инфляции. Учитывая товарооборот США и Канады, это болезненно сказывается на обеих сторонах», – заметил он.

    Таким образом, указал политолог, происходящее является выгодной повесткой для демократов. «Не исключаю, что Трампу придется в конечном счете, что называется, сдать назад в рамках торгового противостояния с Канадой и отменять тарифы ближе к началу парламентской кампании. Иначе позиции республиканцев могут стать совсем шаткими. Впрочем, в любом случае дело идет к их болезненному поражению на выборах», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Трамп переименовал озеро Онтарио – одно из пяти Великих озер на границе США и Канады – в озеро Америка. Глава Белого дома подписал соответствующий указ на фоне торговых споров Вашингтона с Оттавой. «Как вы знаете, мы переименовали Мексиканский залив, теперь он называется Американским заливом. Так что, если подумать, у нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – пошутил он на встрече с журналистами в четверг.

    В ответ на это представители Демократической партии США решили подготовить законопроект для отмены указа, пишет Axios. Тим Кеннеди, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, сопредседатель двухпартийной группы по вопросам северной границы, сообщил, что он «работает над документом».

    Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Дебби Дингелл также планирует внести законопроект об отмене исполнительного указа Трампа, сообщает Politico. «Я считаю это полным безумием и глубоко возмущена», – так она охарактеризовала инициативу главы Белого дома.

    Озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и оно сохранит название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. В интернете уже запустили продажу футболок с надписями: «Озеро Америка: Департамент туризма» и «Все еще озеро Онтарио».

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Трамп заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой

    Трамп заключил нефтяную сделку с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о продуктивном сотрудничестве с временным правительством Венесуэлы и получении контроля над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле для американского налогоплательщика.

    «Эта историческая сделка более чем удваивает американские запасы нефти, значительно увеличивает наши поставки нефти и значительно снизит цены на газ для всех американцев в будущем, помогая Венесуэле продолжать двигаться по пути к огромному успеху и процветанию. Эта сделка значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и США», – написал он в Thuth Social.

    Трамп сообщил, что над сделкой работали госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет. Они тесно сотрудничали с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, что позволило заключить «величайшую нефтяную сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК из-за предложения США по аренде нескольких нефтяных месторождений. Посол Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли.



    Комментарии (10)
    28 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК
    @ CHROMORANGE/franz perc/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла внимательно изучает план выхода из ОПЕК, что станет новым ударом по нефтяному картелю, в создании которого страна принимала участие более 60 лет назад, идея выхода обсуждалась на переговорах с официальными лицами из США, окончательное решение еще не принято.

    «Решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стало бы иллюстрацией масштабных политических перемен в Каракасе, произошедших после того, как президент США Дональд Трамп сверг многолетнего лидера Николаса Мадуро и взял под контроль продажу нефти в стране», передает агентство Bloomberg.

    По словам источников, представители обеих стран обсуждают это предложение. Некоторые из них сообщили, что обсуждаемый вариант соглашения – это 100-летняя аренда нескольких нефтяных месторождений.

    Подобная сделка соответствует доктрине Монро о расширении американского влияния в Западном полушарии. Ранее Трамп назвал Венесуэлу 51-м штатом и заявил, что США контролируют нефть этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало, что Трамп  выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента. В январе власти Венесуэлы согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти.

    Комментарии (4)
    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военных США на Ближнем Востоке пообещали лишить  мобильных телефонов. Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану. КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

    Комментарии (5)
    28 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»

    Лавров: Белый дом не отреагировал на «похороны Анкориджа»

    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На саммите в Анкоридже Россия и США обсудили предложения с «компромиссными нюансами», но когда Европа объявила о «похоронах Анкориджа» Белый дом промолчал, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр вспоминал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже глава Белого дома Дональд Трамп «в превосходных тонах» оценивал  результаты саммита. Тогда оставался один сложный вопрос о контроле ВСУ над частью ДНР.

    «Но уже сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках. И в итоге этой обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», – рассказал Лавров РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что американская администрация  сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой. Замглавы МИД Рябков объяснил  содержание формулировки «дух Анкориджа».

    Комментарии (6)
    27 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
    Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
    @ Manfred Schmidt/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Трансляцию торжественной церемонии подписания документа вел Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы изменим название озера Онтарио с этого момента на озеро Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ», – заявил американский лидер перед тем, как поставить свою подпись.

    Водоем входит в знаменитую систему Великих озер и располагается на границе Соединенных Штатов и Канады. На его живописных берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер зачеркнул маркером название водоема на распечатанной карте.

    В прошлом году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Политик также предложил Канаде стать пятьдесят первым американским штатом.

    Комментарии (10)
    28 августа 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп возглавил собственный рейтинг величайших лидеров США
    Трамп возглавил собственный рейтинг величайших лидеров США
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social собственный рейтинг лидеров Соединенных Штатов, поместив себя во главу этого списка в отдельную категорию «Величайшие».

    Президент США Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social авторским списком американских лидеров, передает ТАСС. Политик выделил для собственной персоны отдельную позицию на вершине рейтинга. «Величайшие», – так охарактеризовал эту категорию автор публикации.

    К числу выдающихся руководителей были отнесены Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт, Вудро Вильсон, Томас Джефферсон и Эндрю Джексон. При этом два предшественника составителя списка оказались на противоположном конце рейтинга.

    Джо Байден и Барак Обама были названы самыми плохими главами государства. Эту позицию с ними разделили Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Дональд Трамп назвал покушения на свою жизнь признаком собственной исторической значимости.

    Прошлым летом политик высоко оценил только самого себя среди американских лидеров.

    Комментарии (3)
    28 августа 2026, 00:01 • Новости дня
    Axios: США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы

    Axios: США близки к сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в огромных нефтяных ресурсах страны, сообщили Axios два американских чиновника.

    «Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она действительно масштабная», – сказал один из чиновников порталу Axios.

    Детали сделки уточняются, но обсуждения касаются более десятка действующих нефтяных месторождений, но не всех 300 млрд баррелей доказанных запасов Венесуэлы.

    Рассматриваемые месторождения содержат около 90 млрд баррелей нефти. Ранее они находились под контролем бывших венесуэльских чиновников и в зоне китайских интересов. Взамен Каракас получит выгоду от разработки ресурсов частными компаниями и рост нефтяных доходов.

    Стремление Вашингтона к сделке обусловлено конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, которые нарушили глобальные поставки и подняли цены на сырье. Кроме того, стратегический нефтяной резерв США сейчас находится на минимальном уровне за последние 40 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Мексиканского залива предприятия США  подготовились к переработке тяжелой венесуэльской нефти. Посол Мирошник  назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли. Bloomberg узнало, что Трамп выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента.

    Комментарии (2)
    28 августа 2026, 22:27 • Новости дня
    Трамп захотел назвать объект на Луне в свою честь

    Трамп предложил присвоить объекту на Луне свое имя

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп во время визита в космический центр в Техасе предложил назвать один из объектов на поверхности Луны своим именем.

    Президент США выразил надежду на появление лунного объекта, названного в его честь. Выступая в космическом центре в Техасе, политик заявил: «Надеюсь, они назовут что-нибудь вроде этого в честь меня», передает РИА «Новости».

    В ходе мероприятия он поприветствовал командира миссии Artemis II Рида Вайсмана. Трамп напомнил, что один из кратеров на спутнике Земли уже носит имя Кэрол в память о покойной супруге астронавта, и назвал это отличной идеей.

    Помимо рассуждений о лунной топонимике, президент подписал указ о создании американской космической академии. Ранее Трамп также распорядился переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, однако власти Канады отказались поддержать инициативу, сохранив историческое название водоема.

    До этого американский лидер уже переименовал Мексиканский залив в Американский. Кроме того, во Флориде именем Трампа назвали шоссе и аэропорт, хотя попытка разместить его имя на фасаде Кеннеди-центра в Вашингтоне завершилась демонтажем надписи по решению суда.

    Геологическая служба США официально сменила название озера Онтарио на Америку.

    Днем ранее американский лидер подписал соответствующий указ.

    В июле международный аэропорт Палм-Бич получил имя действующего президента.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 03:27 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет задумался о президентском кресле

    NBC: Хегсет задумался о президентской гонке

    Tекст: Катерина Туманова

    Источники сообщают, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждает с близкими возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2028 году.

    Министр обороны Хегсет обсудил с близкими друзьями и соратниками возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента США, сообщили NBS News два источника.

    А поводом для спекуляций Хегсета послужило событие, произошедшее в Айове в этом месяце. По словам двух источников, министр Хегсет сообщил близким друзьям и коллегам, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты США Дайэн Сэйр призвала к гуманитарным обменам с Россией. В августе президент США заявил, что уже выбрал   Вэнса в качестве преемника. Эррол Маск предрек Вэнсу пост президента.


    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Axios: Минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Tекст: Катерина Туманова

    Из более чем 200 объектов, извлеченных военными США из Ормузского пролива, минами оказались 11 предметов, узнал портал Axios.

    «Более 200 объектов, похожих на мины, были сметены с основного судоходного канала пролива. Американские официальные лица заявляют, что только 11 из них были настоящими минами, и лишь немногие были правильно установлены», – сказано в материале Axios.

    По данным американских чиновников, в последние недели движение танкеров по южному каналу увеличилось до 20-30 судов каждую ночь, перевозящих в среднем 9-10 млн баррелей. Это примерно половина довоенного объема.

    По словам главы Центрального командования США адмирала Брэда Купера, американская армия достигла в Ормузе важной вехи, освободив международный маршрут от мин. Он заявил о полном разминировании Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Геологическая служба США официально сменила название озера Онтарио на Америку

    Tекст: Мария Иванова

    Американское руководство приняло решение изменить географическое наименование одного из Великих озер на озеро Америка во всех государственных документах.

    Соответствующее постановление выпустила Геологическая служба США, передает ТАСС.

    Информацию об этом подтвердили представители Белого дома, сославшись на письмо руководителя ведомства Неда Мамулы.

    «Геологическая служба США (USGS) официально постановила переименовать бывшее озеро Онтарио в озеро Америка во всех официальных электронных документах USGS. В печатных документах это изменение вступит в силу в течение ближайших нескольких дней», – говорится в публикации администрации президента в соцсети.

    Новое название уже внесли в Информационную систему географических названий (GNIS). На картах водоем пока подписан старым именем, однако найти его через встроенный поиск можно исключительно по запросу «озеро Америка».

    Ранее глава государства Дональд Трамп анонсировал немедленное вступление в силу решения о смене топонима. Политик подчеркивал, что профильные ведомства уже заполнили все необходимые для процедуры документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США подписал указ о переименовании этого водоема.

    Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь заявил о сохранении исторического названия озера.

    В прошлом году американский лидер переименовал Мексиканский залив в Американский.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет ответил на слухи о желании баллотироваться в президенты

    Хегсет опроверг слухи о желании баллотироваться в президенты

    Tекст: Катерина Туманова

    Стопроцентной ложью лживых анонимных источников назвал министр обороны США Пит Хегсет намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2028 году.

    «Ложь 100%. Мы сказали NBC об этом, но они врут вместе с анонимными «источниками». Моя единственная работа – сделать Пентагон великим снова. А вы продолжайте, патриоты, и наслаждайтесь пятничной ночью», – написал Хегсет в соцсети X.

    До этого телеканал NBS News со ссылкой на два источника заявил, что глава Пентагона Хегсет задумался о президентском кресле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты США Дайэн Сэйр призвала к гуманитарным обменам с Россией. В августе президент США заявил, что уже выбрал   Вэнса в качестве преемника. Эррол Маск предрек Вэнсу пост президента.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Кремле заявили об отказе Киева от реального урегулирования
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца
    В Киеве прогремели новые взрывы
    Определен лидер G20 по стоимости электроэнергии
    СМИ сообщили об эвакуации сына Нетаньяху
    FT: Богатейшая династия монархов Европы укрепила власть
    В России изменили правила отзыва сотрудников из отпуска