Массовая стрельба в Нью-Джерси унесла жизни двух человек

При стрельбе в США два человека погибли и девять пострадали

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали в результате инцидента с применением огнестрельного оружия в Трентоне, столице штата Нью-Джерси, передает ТАСС.

Сообщение о стрельбе в одном из районов города поступило в полицию около 7.25 мск в воскресенье.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 человек с огнестрельными ранениями. Двое пострадавших скончались до приезда полиции, остальные девять были оперативно госпитализированы.

В настоящее время мотивы преступления остаются неизвестными. По факту произошедшего начато расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа несколько человек пострадали при стрельбе возле кампуса университета штата Вирджиния.

В конце июля три человека погибли в результате перестрелки на территории развлекательного комплекса в Сиэтле.

Неделей ранее вооруженный злоумышленник ранил девятерых прохожих в центре американского Тусона.